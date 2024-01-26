В Новосибирске участники спецоперации будут работать преподавателями и сварщиками

Еще один бывший военнослужащий из Бердска Андрей Кочубеев «готов делиться опытом с ребятами на уроках ОБЖ», но сейчас работает в пожарной службе МЧС, уточнила Жафярова. Семен Баранов с дипломом о высшем экономическом образовании учится по программе «Физическая культура».