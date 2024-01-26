В Новосибирске участники спецоперации будут работать преподавателями и сварщиками

В Новосибирске 11 участников спецоперации получили дополнительное профессиональное образование по губернаторскому сертификату. Об этом сообщается на сайте Министерства образования области.
По словам министра образования Марии Жафяровой, наиболее востребованной стала специальность сварщика. Затем по популярности идут профессии контролера технического состояния автотранспортных средств и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Четверо бойцов спецоперации выбрали специальности, которые позволяют им преподавать в школе или в колледже. Так, Андрей Прокофьев, имеющий высшее юридическое образование, уже провел классный час в школе № 121 города Новосибирска. Мужчина собирается преподавать историю.
Еще один бывший военнослужащий из Бердска Андрей Кочубеев «готов делиться опытом с ребятами на уроках ОБЖ», но сейчас работает в пожарной службе МЧС, уточнила Жафярова. Семен Баранов с дипломом о высшем экономическом образовании учится по программе «Физическая культура».