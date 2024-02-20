Пациент с имплантом Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли

Первый пациент с имплантированным нейрочипом компании Neuralink в мозге восстановился после проведенной операции. Сейчас он может управлять компьютерной мышью силой мысли, передает слова Илона Маска агентство Reuters.
«Прогресс очень хороший. Пациент, кажется, восстановился — без каких‑либо побочных эффектов, о которых нам известно. Сейчас он может перемещать курсор мыши по экрану силой мысли», — рассказал Маск.
В будущем команда Neuralink постарается добиться от пациента взаимодействия с кнопками на мыши. Сейчас за ним ведется наблюдение.
Первый продукт стартапа называется «Телепатия». По плану Маска имплант должен позволить человеку силой мысли управлять смартфоном или компьютером, а затем и любым другим девайсом. Первое время технологию сделают доступной только для пользователей, потерявших возможность управлять собственными конечностями.
Еще раньше бизнесмен рассказывал, что чип «позволит парализованному человеку пользоваться смартфоном с помощью разума быстрее, чем с помощью пальцев», а параплегикам — снова ходить. Более того, по его словам, в конечном итоге имплант сможет лечить слепоту, шизофрению, депрессию, аутизм, ожирение и бессонницу, а в один прекрасный день объединит человеческое сознание с искусственным интеллектом.