Власти города в США продают жителям пустующие дома за 1 доллар

Балтимор реализовывал аналогичный жилищный проект в 1970-х годах, предложив поселенцам возможность выкупить заброшенную недвижимость за 1 доллар, если они пообещают ее отремонтировать. В этот раз инициативу поддержало большинство, но в то же время появились опасения, что новые жители районов могут вытеснить более бедных, которые уже живут там. Чтобы этого не произошло, власти города предоставили местным жителям 90-дневный период, чтобы они смогли при желании первыми приобрести дома.