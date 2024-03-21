Власти города в США продают жителям пустующие дома за 1 доллар

Сегодня в 14:50
Фото: Dan Meyers/Unsplash

Власти американского города Балтимор продают жителям заброшенные дома всего за 1 доллар каждый, чтобы покончить с криминалом в некоторых районах. В городе около 15 тыс. пустующих объектов недвижимости, следует из официальных данных.

Как пишет The Baltimore Sun, высокий уровень преступности приводит к росту «заброшек». Городские власти запустили программу, в рамках которой почти задаром можно приобрести один из более 200 домов, принадлежащих городу.

Застройщики и некоммерческие организации также могут скупать эти постройки, но цена для них выше — 3000 долларов за один объект. Власти предлагают гранты на ремонт дома в размере 50 тыс. долларов для лиц, которым предварительно одобрен кредит на строительство.

Балтимор реализовывал аналогичный жилищный проект в 1970-х годах, предложив поселенцам возможность выкупить заброшенную недвижимость за 1 доллар, если они пообещают ее отремонтировать. В этот раз инициативу поддержало большинство, но в то же время появились опасения, что новые жители районов могут вытеснить более бедных, которые уже живут там. Чтобы этого не произошло, власти города предоставили местным жителям 90-дневный период, чтобы они смогли при желании первыми приобрести дома.

Подробности по теме
В Балтиморе приостановили съемки сериала с Натали Портман из‑за угроз местных жителей
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами