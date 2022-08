В Балтиморе приостановили съемки сериала с Натали Портман из‑за угроз местных жителей

В Балтиморе приостановили съемки сериала «Lady in the Lake» для Apple TV+ из‑за местных жителей, которые угрожали продюсерам и пытались вымогать у них деньги. Об этом сообщает Deadline.

Однако они заявили, что ничего не случится, если им заплатят. Местное издание The Baltimore Banner сообщило, что местные вымогали 50 тыс. долларов.

Действие сериала «Lady in the Lake» развивается в Балтиморе 1960-х годов, где нераскрытое убийство заставляет домохозяйку и мать переквалифицироваться в журналиста-расследователя. Проект основан на книге бывшего репортера и автора газеты The Baltimore Sun Лоры Липпман.