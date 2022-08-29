В Балтиморе приостановили съемки сериала с Натали Портман из‑за угроз местных жителей

В Балтиморе приостановили съемки сериала «Lady in the Lake» для Apple TV+ из‑за местных жителей, которые угрожали продюсерам и пытались вымогать у них деньги. Об этом сообщает Deadline.

По данным местной полиции, в середине дня съемочная группа снимала в центре города, когда к продюсером подошли несколько человек. Местные жители заявили, что если съемки не прекратятся, то они вернутся и застрелят кого‑нибудь.

Однако они заявили, что ничего не случится, если им заплатят. Местное издание The Baltimore Banner сообщило, что местные вымогали 50 тыс. долларов.

«Безопасность и охрана нашей съемочной группы, актеров и всех, кто работает на наших съемочных площадках, является нашим главным приоритетом, и мы благодарны, что никто не пострадал. Производство возобновится с повышенными мерами безопасности», — сказано в заявлении студии Endeavor Content.

Действие сериала «Lady in the Lake» развивается в Балтиморе 1960-х годов, где нераскрытое убийство заставляет домохозяйку и мать переквалифицироваться в журналиста-расследователя. Проект основан на книге бывшего репортера и автора газеты The Baltimore Sun Лоры Липпман.

В главных ролях снимаются Натали Портман («Черный лебедь») и Мозес Ингрэм («Оби-Ван Кеноби»).

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