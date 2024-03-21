Правительство поддержало отправку трудных подростков в центры временного содержания

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение об отправке трудных подростков в центры временного содержания (ЦВС), сообщают «Ведомости». Законопроект разработали депутаты «Единой России».
Отправку в ЦВС на срок до 45 дней предлагают применять в отношении детей до 16 лет, которые два или более раза за год совершили административные правонарушения. Инициатива разработана во главе с первым зампредом думского комитета по защите семьи Татьяной Буцкой. Совет Госдумы поручил доработать документ.
В ЦВС могут оказаться несовершеннолетние за посягательства на «общественный порядок и безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность» (глава 6 Административного кодекса). Подростков и сирот, бежавших из дома или детдома дважды и более, это тоже касается.
Авторы законопроекта считают нужным переименовать ЦВС в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних и наделить их новыми полномочиями, в том числе по выявлению причастных к «совершению преступлений и общественно опасных деяний» детей.
«Подростками с устойчивой девиантной направленностью поведения действия полиции не воспринимаются как правоохранительные, в результате чего они совершают более тяжкие деяния, за которые следует уже уголовная ответственность», — пояснили депутаты. Правозащитники, в свою очередь, считают, что «меры, мало отличимые от лишения свободы», не помогут социализации трудных подростков.