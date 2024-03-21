Правительство поддержало отправку трудных подростков в центры временного содержания

«Подростками с устойчивой девиантной направленностью поведения действия полиции не воспринимаются как правоохранительные, в результате чего они совершают более тяжкие деяния, за которые следует уже уголовная ответственность», — пояснили депутаты. Правозащитники, в свою очередь, считают, что «меры, мало отличимые от лишения свободы», не помогут социализации трудных подростков.