Правительство поддержало отправку трудных подростков в центры временного содержания

Сегодня в 12:49
Фото: Jesús Rodríguez/Unsplash

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение об отправке трудных подростков в центры временного содержания (ЦВС), сообщают «Ведомости». Законопроект разработали депутаты «Единой России».

Отправку в ЦВС на срок до 45 дней предлагают применять в отношении детей до 16 лет, которые два или более раза за год совершили административные правонарушения. Инициатива разработана во главе с первым зампредом думского комитета по защите семьи Татьяной Буцкой. Совет Госдумы поручил доработать документ.

В ЦВС могут оказаться несовершеннолетние за посягательства на «общественный порядок и безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность» (глава 6 Административного кодекса). Подростков и сирот, бежавших из дома или детдома дважды и более, это тоже касается.

Авторы законопроекта считают нужным переименовать ЦВС в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних и наделить их новыми полномочиями, в том числе по выявлению причастных к «совершению преступлений и общественно опасных деяний» детей.

«Подростками с устойчивой девиантной направленностью поведения действия полиции не воспринимаются как правоохранительные, в результате чего они совершают более тяжкие деяния, за которые следует уже уголовная ответственность», — пояснили депутаты. Правозащитники, в свою очередь, считают, что «меры, мало отличимые от лишения свободы», не помогут социализации трудных подростков.

Подробности по теме
«Накажу, и поймет, как себя вести»: бывают ли подростки трудными и как с ними общаться
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами