Если ребенок говорит маме или папе: «Ты мне никто» — и хлопает дверью, это может огорчить или разозлить родителей. В нашей культуре принято считать, что так делают только проблемные дети, которых нужно наказывать. Мы поговорили с психологом о том, почему не бывает трудных подростков, что вызывает такое поведение и как можно улучшить ситуацию.

Сергей Нестеров психолог

Почему подростки грубят? Подростки используют грубость как призыв к родителям изменить свое отношение к ним. В этом возрасте у них начинается естественный процесс сепарации (отделения). Если она проходит успешно, то подросток становится самостоятельной личностью, умеющей принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому в период с 13 до 18 лет дети желают стать более независимыми, выйти из‑под влияния взрослых. Но многие родители не поддерживают стремления ребенка стать самостоятельным и часто не готовы менять свое поведение. Тогда подростки начинают грубить, ведь они просто не знают, как можно доказать, что они выросли, а значит требуют другого отношения.

Какое поведение родителей не подходит для взаимодействия с подростками? Общение как с маленькими детьми Подростковый период — это новый этап во взаимоотношении родителей и детей, характеризующейся равной и дружеской формой общения. Многие взрослые продолжают относиться к ребенку как к маленькому, наставляя и чересчур его опекая. А в этом возрасте ему нужен родитель, с которым можно поговорить о проблемах и переживаниях, выплакаться и обняться.

Когда взрослые не переключают режим учителя на режим друга, продолжают читать лекции и нотации, подростки неосознанно начинают бунтовать и отстаивать свои личные границы.

Родители пытаются сохранить статус «ребенка» как можно дольше и не дать подростку сепарироваться по ряду причин. Большинство из них не готовы признать, что их «малыш» — отдельная личность со своей точкой зрения, которая может поступать иначе, нежели им хочется. Я часто слышу фразу: «Он должен меня слушаться, ведь это мой ребенок». Подобные убеждения говорят о нежелании меняться и работать над улучшением отношений. Также в нашей культуре есть установка, что надо жить ради детей, поэтому у многих роль мамы или папы занимает большую часть жизни. При мысли, что детей нужно отпустить в свободное плавание, ими овладевает страх, ведь тогда они теряют смысл жизни. В такой ситуации родителям важно помнить обо всех своих социальных ролях и уделять внимание не только детям и их воспитанию, но и своей личной жизни.

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Попытки подчинить подростка и игнорирование его мнения Родители совершают ошибку, когда указывают детям, как жить, с кем дружить и где учиться. Когда они проецируют свои ценности и мечты на жизнь подростка, то подавляют его мнение. Отцу и матери не нужно ожидать, что ребенок станет таким, каким они хотят его видеть . Стоит обратить внимание и признать особенности, права и желания подростка, осознать, что у него должно быть собственное мнение, которое нужно уважать. Вот рекомендации, которые помогут выстроить равные отношения.

Проводите семейные советы и спрашивайте мнение ребенка по поводу обсуждаемой темы, не перебивая.

Замените критику на обсуждение. Помните о горизонтальности общения с подростком, не стоит выражать свое мнение с позиции «я старше, поэтому лучше знаю». Попросите ребенка аргументировать его позицию, постарайтесь понять и принять его выбор, переговорите и найдите компромиссное решение.

Разрешайте подростку выражать несогласие. Это нормально, что он думает по-другому. Важно не настаивать на своем.

Уважайте личные планы и занятия подростка. Не стоит отвлекать его и просить сделать, то, что кажется вам важным. Озвучьте просьбу, уточните важность и срочность задания и дайте возможность самостоятельно выбрать время для его выполнения.

Помогайте ему стать собой, а не вами.

Запрет общаться с друзьями Часто родители запрещают подростку общаться с друзьями, считая, что те могут ему навредить. Но дружба необходима для психологического равновесия, формирования идентичности. Если он с кем‑то сдружился, то это не просто поверхностное знакомство. Подросток выбрал этих людей по важным для него причинам. Родители не знают его поводов для дружбы, поэтому оценивают человека по поверхностным критериям: успеваемость в школе, благополучие семьи, внешность. Лучше попробовать взглянуть на друга с позиции своего ребенка, заметить в его окружении положительные качества, постараться понять, почему он выбрал этих людей, узнать, что дает ему дружба, увидеть, какие его потребности не реализуются в общении с вами. Стоит вмешиваться в выбор дружеской компании, только если в ней пропагандируют садистские наклонности, имеют дело с наркотическими веществами, издеваются над ребенком.

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Чрезмерная опека Многие взрослые из лучших побуждений нарушают личное пространство подростков и не дают им проявлять самостоятельность. Проверяют карманы и рюкзаки, входят без стука в комнату, настаивают на откровенных разговорах, делают за них всю работу, читают личные переписки, не отпускают гулять и постоянно спрашивают: «Ты поел?» Гиперопека основывается на страхе, тревожности и комплексах, поэтому родителям нужно проанализировать себя и понять причину выбора этой модели воспитания. Для создания доверительных и уважительных отношений с подростком, стоит помнить о его личных границах. Границы пространства. Необходимо, чтобы у вашего подростка было место, которое он мог бы самостоятельно обустраивать: вешать плакаты, которые ему нравятся, участвовать в выборе мебели, переставлять вещи. При этом помните, что необходимо стучать, когда хотите зайти на его территорию. Границы тела. Прежде чем обнять ребенка, спросите, хочет ли он этого. Дайте возможность выбирать одежду. Будьте теми, кто создает благоприятные условия для экспериментов с внешностью. Например, если вы знаете, что подросток хочет покрасить волосы в зеленый, вы можете запретить, а потом ругаться, когда он все-таки это сделает, или договориться, что оплатите окрашивание, но летом, когда он освободится от школы. Границы чувств. Не запрещайте подростку злиться, грустить, бояться. Крайне важно различать нежелательное поведение и эмоции. Замените фразу «Не надо плакать, все будет хорошо» на «Я понимаю, что тебе грустно». Границы собственного выбора. Позволяйте подростку быть в одиночестве, иметь от вас секреты. Чрезмерная любовь отнимает у подростка возможность проявить самостоятельность, влияет на формирование неадекватного восприятия себя, способствует появлению комплексов и неуверенности. Человек воспринимает гиперопеку как неуважение и отсутствие доверия и, чтобы прекратить заботливое давление, использует агрессивные методы эмансипации.

Отсутствие заинтересованости жизнью подростка Всем необходимо чувствовать себя любимым, ощущать свою нужность. Незаинтересованность родителей может проявляться в эмоциональной холодности: «Он и так знает, что я его люблю», «Зачем эти нежности?» — а также в незнании интересов ребенка, ухода от серьезных разговоров, в отсутствии совместных занятий. Во время общения с подростком родители могут, пытаясь поддержать его, сказать: «Не обращай внимания», «Успокойся». Такие фразы ранят, потому что человек слышит в них пренебрежение к проблемам, недооценивание чувств, отсутствие сопереживания. Несмотря на [эмоциональную] сепарацию, подростку по-прежнему нужно чувствовать связь с мамой и папой. Важно, чтобы общение было ежедневным. Это основа доверительных отношений. Разговор дает подростку необходимое внимание. Задавайте вопросы о школе, друзьях, интересах, а главное — слушайте и вникайте в ответы. Также стоит ежедневно уделять время, чтобы заниматься с подростком тем, что он любит.

Стоит помнить о приятных словах и одобрении. Обращать внимание на положительные стороны подростка и говорить о них. Родителям важно быть теми, кто напомнит детям об их красоте, способностях, ценности и уникальности.

Но главное — соблюдать баланс и помнить об уважении личных границ. Не нужно настаивать на откровенности, требовать, чтобы подросток поделился с вами переживаниями, проводить расследования, занимать собой все его свободное время.

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Как не перейти грань между доверием и вседозволенностью? Многие родители боятся, что их дети наделают глупостей, если они выберут модель друга, а не строгого родителя. Позиция друга, наоборот, дает преимущество: взрослые могут влиять на поведение детей без скандалов и криков. Не стоит путать доверительные отношения со вседозволенностью. В основе дружбы стоят взаимопонимание, доверие и открытость, уважение личных границ и соблюдение правил, которые будут регулировать допустимое поведение. Главное, чтобы они были четкими, понятными и обсуждены заранее. Вовлекайте подростка в их разработку. Всегда объясняйте, почему вы запрещаете то или иное действие (не употребляйте слово «нельзя»). Старайтесь говорить мягко и спокойно, чтобы ваше указание звучало как просьба. Поощряйте подростка за соблюдение рекомендаций. При нарушении применяйте последовательные санкции, например, прекращение вашего сотрудничества.

Что подростки чувствуют, когда ругаются с родителям? Когда подростки ссорятся с родителями, то им самим тяжело. Гормональные и физиологические изменения становятся причинами повышенной эмоциональности и перепадов настроения.

Часто подростки сами не понимают, что с ними происходит. Они не осознают причины их вспыльчивости и не знают, как ее контролировать.



Все подростки чувствуют вину за агрессивное поведение, но не все могут в этом признаться. На консультациях ребята говорят мне, что сожалеют, но им трудно извиниться перед родителями.

Можно ли наказывать за агрессию? Многие родители уверены, что, чтобы изменить поведение, необходимо «преподать урок, ведь по-хорошему он не понимает». Кто‑то забирает личные вещи, запирает ребенка в комнате, применяет телесное насилие (порка, шлепки), надеясь, что подросток начнет вести себя должным образом. Карательные методы и правда «делают свое дело», но не так, как запланировано. Неэффективность наказаний можно доказать необходимостью применять их снова и снова.

Установка «накажу, и поймет, как надо себя вести» — ошибка, так как это деструктивно и несет за собой печальные последствия. У тех, к кому применяют физические наказания, возрастает риск стать жертвой насилия и риск появления психических расстройств.

Наказания лишают подростка возможности осознать свое плохое поведение. Когда волна первого напряжения спадает и наступает успокоение, он, вместо того чтобы сожалеть о своем поступке и думать, как загладить вину, размышляет, как бы отомстить родителям и избежать повторного наказания.

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Почему родителям легче считать, что ребенок «плохой», нежели признать свое неправильное поведение? У каждого есть склонность к подтверждению своей точки зрения , которая заставляет находить доказательства собственной правоты, даже если их нет. Так происходит, потому что мы испытываем дискомфорт при столкновении наших убеждений и представлений о себе, противоречащих друг другу. В ситуациях, когда это опровергается, наше восприятие себя ставится под угрозу. Сложно признать свои заблуждения, потому что придется принять свою неидеальность, переступить через гордость. Легче исказить восприятие мира и снизить уровень опасности, нежели признать ошибки и извиниться. Родителям намного легче найти причины грубости в неправильности ребенка, чем критически посмотреть на себя. В таких ситуациях стоит напоминать себе, что для вас наиболее ценно: свое самоутверждении или отношения с детьми.

Как добиться уважения от подростков? Требуйте уважения. Объясните подросткам разницу между несогласием и неуважением. Обозначьте, что можно выражать свое несогласие, но в уважительной форме. Поясните, что грубое отношение недопустимо. Работайте над собой. Будьте примером адекватного поведения. Родители — учителя для своих детей. Если вы кричите, критикуете или дерзите, то можно ожидать такого же поведения от подростка. Заранее озвучивайте правила и последствия за их нарушения. Важно, чтобы они были четкими и понятными. Вовлекайте подростков в создание правил: это позволит выработать наиболее справедливую систему. Помните, что их необходимо менять по мере взросления, увеличивая права и обязанности. Обозначьте и распределите домашние обязанности. Необходимо, чтобы подросток осознавал, что у него, как и у всех, есть ряд дел, которые он должен выполнять. Не выполняйте того, что он в состоянии сделать сам. Воспитывайте чувство собственности. Практикуйте неделание, при котором вы прекращаете выполнять свои обязанности, например, убираться дома. После такого поведения подросток поймет, что никто, кроме него, не постирает его одежду, не помоет за ним посуду. Она сделает выводы и точно начнет ценить ваш труд, уважительнее к вам относиться. Анализируйте ситуацию вместе. Каждый раз, когда что‑то идет не так, предлагайте подростку подумать, что нужно поменять и как поступить в следующий раз. Говорите о своих чувствах, например: «Я сильно расстраиваюсь, когда ты делаешь то-то и то-то». Поощряйте поведение, полезное для вас и для него.

Как не стоит реагировать на агрессию со стороны подростков?

Отвечать эмоциями на эмоции.

Читать нотации.

Критиковать и указывать на прошлые ошибки детей.

Применять насильственные методы исправления поведения, разные наказания.

Как стоит реагировать? Важно помнить, что любое асоциальное поведение уходит корнями в воспитание и отношение родителей к подростку.

Дайте подростку выпустить пар.

Ведите себя спокойно во время резких эмоциональных реакций.

После этого обсудите ситуацию с подростком на равных, дайте возможность высказать свои мысли.

Старайтесь понять точку зрения подростка: поставьте себя на его место, узнайте причину его агрессии.

Если необходимо, дайте совет.

Расскажите о своих чувствах в ответ на его грубость.

Продумайте вместе с подростком план устранения причин агрессивного поведения.

Что важно помнить родителям подростков?

Осознайте, что правила, по которым вы общались с детьми, уже не работают с подростками. Теперь стоит придерживаться модели поведения друга, а не учителя.

Помните, что реальный образ сына или дочери может не соответствовать вашим ожиданиям.

Признайте, что у подростка есть собственное представление об окружающем мире, которое нужно уважать.

Помните о личных границах, которые важно соблюдать.

Проявляйте интерес к жизни подростка и узнавайте о его чувствах и увлечениях, о том, с кем он дружит.

Помните, что вашему ребенку в этот период трудно. Он испытывает эмоциональные скачки и социальное давление.

Будьте гибкими, открытыми к личностным изменениям, проявляйте снисходительность к вашим детям.

Поддерживайте ребенка в трудных ситуациях, избегайте критики. Подвергаясь критике, подросток может вообще перестать делать то, что у него плохо получается, а заодно приобретет неуверенность в своих силах.

Будьте примером того, чему вы хотите научить подростка.