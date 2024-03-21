СМИ: сериал «Король и Шут» получит продолжение

Сегодня в 11:56

Сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма с подзаголовком «Как в старой сказке». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Официально об этом пока не сообщалось. «Кинопоиск» от комментариев отказался. Тем временем телеграм-канал пишет, что режиссером вновь станет Рустам Мосафир. Он также напишет сценарий совместно с Александром Бузиным. Сюжет грядущей ленты пока не раскрывается.

Подзаголовок «Как в старой сказке» отсылает к пятому студийному альбому группы, релиз которого состоялся в 2001 году. В пластинку вошли такие песни, как «Проклятый старый дом», «Гимн шута», «Похороны панка», «Парень и леший», «Воспоминания о былой любви» и другие.

В 2023 году сериал «Король и Шут» занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске». Михаила Горшенева в проекте сыграл Константин Плотников, Андрея Князева — Влад Коноплев. Их проводником между реальностью и фантазией стал Шут в исполнении Евгения Ткачука.

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