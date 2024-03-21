СМИ: сериал «Король и Шут» получит продолжение

Официально об этом пока не сообщалось. «Кинопоиск» от комментариев отказался. Тем временем телеграм-канал пишет, что режиссером вновь станет Рустам Мосафир. Он также напишет сценарий совместно с Александром Бузиным. Сюжет грядущей ленты пока не раскрывается.