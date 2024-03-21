Скан калужского старообрядческого храма показал предмет, напоминающий скелета человека

Сегодня в 11:30
Фото: «РИЦ | Боровский район»/«ВКонтакте»

В городе Боровске при лазерном сканировании старообрядческого Покровского собора обнаружили очертания человеческого скелета, сообщает «Калуга 24». Находка располагается на стыке второго и третьего ярусов колокольни.

Местные СМИ гадают, что это может быть — замурованное тело или дефект изображения. Калужский храм собираются реставрировать.

© Фото: «РИЦ | Боровский район»/«ВКонтакте»

Председатель местной старообрядческой общины Владимир Кетуров сказал изданию «Подъем», что это просто техническая ошибка и никакой мистики здесь нет, а также посоветовал «перекреститься, помолиться и дальше жить».

«Это все бред. Я буду мозги вправлять тому, кто это написал. Реставрация идет и будет продолжаться. <…> 3D-модель помогла внутреннее пространство замерить. Не надо здесь ничего искать, это утка», — добавил Кетуров.

По его словам, этот неопознанный предмет располагается «не в стене, а в пространстве» — достаточно посмотреть на «контуры плинтусов сзади и слева». Старообрядец отметил, что стены храма даже не сканировались, а измерялось расстояние между ними, «делалась 3D-модель объема внутреннего пространства».

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