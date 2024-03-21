Скан калужского старообрядческого храма показал предмет, напоминающий скелета человека

По его словам, этот неопознанный предмет располагается «не в стене, а в пространстве» — достаточно посмотреть на «контуры плинтусов сзади и слева». Старообрядец отметил, что стены храма даже не сканировались, а измерялось расстояние между ними, «делалась 3D-модель объема внутреннего пространства».