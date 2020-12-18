В Москве голубей заживо замуровали при ремонте фасада дома

В Москве при ремонте жилого дома в вентиляционных отверстиях замуровали живых голубей. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на сотрудницу Центра правовой зоозащиты Светлану Ильинскую.
По словам активистки, сейчас в столице проходит кампания по облицовке девятиэтажных домов 1970-х годов, в рамках которой предусмотрен ремонт фасадов. Строители в том числе ставят решетки на продухи, однако в этих отверстиях голуби обычно высиживают своих птенцов.
Месяц назад, рассказывает Ильинская, таким образом замуровали птиц на Коровинском шоссе. За ремонт отвечала УК «Галактика».
Согласно документу, подписанному главой УК «Галактика» Сергеем Головатем в ноябре, продухи в доме открыли, чтобы избежать антисанитарной ситуации, которая может возникнуть в случае смерти птиц на чердаке.
При этом через месяц принимающая ремонтные работы сторона не стала подписывать документы и потребовала вернуть решетки на место. В итоге 17 декабря голубей снова начали замуровывать, так как рабочим отказывались без решеток выплачивать зарплаты.
Активистка повторно обратилась к застройщику, потребовав прекратить работы и пригрозив обращением в Следственный комитет. По словам Ильинской, компания такими действиями нарушает статьи 245 (жестокое обращение с животными) и 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК РФ.