В Москве голубей заживо замуровали при ремонте фасада дома

В Москве при ремонте жилого дома в вентиляционных отверстиях замуровали живых голубей. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на сотрудницу Центра правовой зоозащиты Светлану Ильинскую.

По словам активистки, сейчас в столице проходит кампания по облицовке девятиэтажных домов 1970-х годов, в рамках которой предусмотрен ремонт фасадов. Строители в том числе ставят решетки на продухи, однако в этих отверстиях голуби обычно высиживают своих птенцов.

Месяц назад, рассказывает Ильинская, таким образом замуровали птиц на Коровинском шоссе. За ремонт отвечала УК «Галактика».