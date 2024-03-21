Джессика Бил снимется в мини-сериале «Хорошая дочь»

Сегодня в 03:19
Фото: из соцсетей Джессики Бил

Американская актриса Джессика Бил, известная по фильмам «Вспомнить все» и «Легкое поведение», снимется в мини-сериале «Хорошая дочь». Его выпустит стриминговый сервис Peacock, сообщил Just Jared.

Бил сыграет одну из сестер Куинн, которые провели последние 28 лет в попытках восстановить свою жизнь после жуткой ночи насилия. По сюжету героиня станет свидетельницей нападения, случившегося в маленьком городке Пайквилле.

Инцидент вынудит женщину столкнуться с собственными демонами. Дело, в котором она окажется замешанной, будет оборачиваться все новыми шокирующими открытиями. В результате Шарлотте и Саманте Куинн придется задаться вопросом: стоило ли им пытаться быть хорошими дочерьми для своего отца-юриста.

Бил выступит исполнительным продюсером психологического триллера вместе со своей компанией Iron Ocean и коллегой Мишел Перпл. Сценарий сериала напишет Карин Слотер — автор романа, который лег в основу проекта. Слотер также станет сопродюсером экранизации.

Последней актерской работой Джессики Бил стал сериал «Кэнди». Он вышел на Hulu в 2022 году. В нем актриса сыграла домохозяйку, которая влюбляется в мужа своей подруги — а потом оказывается обвиненной в убийстве.

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