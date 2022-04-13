В сети появился трейлер сериала «Кэнди». В нем сыграла Джессика Бил

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер сериала «Кэнди», главную роль в котором исполнила Джессика Бил («Вспомнить все», «Легкое поведение», «День Святого Валентина»). Премьера шоу намечена на 9 мая.
Проект расскажет о верующей домохозяйке по имени Кэнди, живущей простой жизнью и с удовольствием помогающей окружающим до того момента, пока у нее не завязывается роман. Женщина страстно влюбляется в мужа своей лучшей подруги Бетти.
Вскоре Бетти узнает о происходящем между Кэнди и ее супругом — и тогда жизнь Бетти оказывается в опасности. Когда роман Кэнди начинает разваливаться, в нем пробуждается зло, о котором никто не догадывался.
Помимо Бил, в сериале снялись Мелани Лински и Пабло Шрайбер, а также Тимоти Саймонс и Рауль Эспарза. Шоу продюсируют сама Бил вместе с Мишель Перпл, Робин Вейт, Майклом Аппендалем, Ником Антоска и Алексом Хедлундом.
Сценарий пилотной серии шоу написала Вейт, Аппендаль поставил эпизод. Всего «Кэнди» будет состоять из пяти эпизодов.