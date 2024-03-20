«Аббатство Даунтон» получит еще один фильм-продолжение. Он будет последним

Британский сериал «Аббатство Даунтон» получит еще один, уже третий по счету, фильм-продолжение. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на интервью актрисы Имельды Стонтон.
Артистка заявила в разговоре с радиоведущей BBC Radio 2 Зои Болл, что франшизу ожидает заключительный фильм. Стонтон подтвердила слухи, которые ранее появлялись в СМИ.
Болл в шутку спросила, не столкнется ли актриса с неприятностями из‑за того, что раскрыла информацию о будущей картине. «Мне все равно», — ответила Стонтон.
Ранее Daily Mail утверждал, что продюсеры «Аббатства Даунтон» намерены снять окончание шоу в формате седьмого сезона сериала.
Позднее The Sun заявлял, что финал истории «Аббатства Даунтон» будет рассказан в полнометражном фильме. Его съемки, по информации издания, пройдут летом в замке Хайклер. Премьера ленты состоится, как утверждал The Sun, в 2025 году.