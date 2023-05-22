Daily Mail: у сериала «Аббатство Даунтон» может появиться седьмой сезон

Продюсеры сериала «Аббатство Даунтон» намерены снять продолжение шоу — на этот раз в формате нового, седьмого по счету сезона. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.
Издание заявило, что продакшн-компания уже проводит кастинг актеров и надеется привлечь к участию в будущих сериях звезд оригинального проекта, в том числе Хью Бонневилля, Мишель Докери и Элизабет МакГоверн.
Седьмой сезон сериала в данный момент находится на ранней стадии разработке, утверждает СМИ. Тем не менее, по информации Daily Mail, создатели шоу рассчитывают выпустить новые серии уже в конце 2023 года.
Предполагается, что продолжение «Аббатства Даунтон» покажет телеканал ITV — именно он выпускал сериал, начиная с сентября 2010 года и вплоть до релиза финального эпизода в декабре 2015 года.
Последнюю на данный момент серию «Аббатства Даунтон» посмотрели 7,4 млн телезрителей. В ней герои Эдит и Берти сыграли свадьбу в канун наступления 1925 года.
Затем у сериала появилось два полнометражных продолжения. В одном семейство Кроули принимало у себя дома королевских особ, а в другом — отправлялось во Францию, чтобы узнать о прошлом вдовствующей графини Грэнтон.
Сериал «Аббатство Даунтон» рассказывал о о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века. В нем затрагивались важные социальные темы и исторические события.