Агент по недвижимости в Австралии случайно сжег дом за 2 млн долларов перед днем ​​открытых дверей

Однако судья Верховного суда Южного Уэльса Дэвид Хаммершлаг охарактеризовал Бандок как «агрессивную и отказывающуюся от сотрудничества». «То, что пожар мог возникнуть из‑за того, что вы положили или бросили постельное белье на включенный свет, очевидно. «Этот риск был явно предсказуем, и Бандок должна была это знать», — заявил он.