Агент по недвижимости в Австралии случайно сжег дом за 2 млн долларов перед днем ​​открытых дверей

Агент по недвижимости Джули Бандок случайно подожгла недвижимость в пригороде Сиднея стоимостью 2 млн долларов во время подготовки ко дню открытых дверей. Инцидент произошел еще в мае 2019 года, следует из постановления суда.
Судья решил, что работодатель менеджера обязан выплатить более 850 тыс. австралийских долларов (550 тыс. долларов США) в качестве компенсации за ущерб. Большую часть денег получит домовладелец Питер Алан, остальное — четыре арендатора, имущество которых было сгорело.
Примерно за 20 минут до начала пожара Бандок положила простыни и пододеяльники на стальную полку рядом с включенным ею светильником. Суд посчитал достаточно вероятным, что тепло, выделяемое осветительным прибором, вызвало возгорание белья. Женщина сразу призналась хозяину дома, что все сгорело и из‑за чего, возможно, это произошло.
Однако судья Верховного суда Южного Уэльса Дэвид Хаммершлаг охарактеризовал Бандок как «агрессивную и отказывающуюся от сотрудничества». «То, что пожар мог возникнуть из‑за того, что вы положили или бросили постельное белье на включенный свет, очевидно. «Этот риск был явно предсказуем, и Бандок должна была это знать», — заявил он.