«Не могу в это поверить»: кошек Кары Делевинь спасли из пожара в ее доме, где обрушилась крыша

В момент возгорания Делевинь не было дома. Актриса была на фотосъемке в Лондоне, где она играет в кабаре театра Playhouse. Она поблагодарила пожарных и всех сопричастных за спасение питомцев: «Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока, поэтому цените то, что у вас есть».