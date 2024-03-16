«Не могу в это поверить»: кошек Кары Делевинь спасли из пожара в ее доме, где обрушилась крыша

Сегодня в 15:57
Фото: Architectural Digest/YouTube

Актриса и модель Кара Делевинь опубликовала снимки со своими кошками, которых удалось спасти из пожара в ее доме. У особняка в Голливуде обрушилась крыша.

94 пожарным потребовалось более двух часов, чтобы потушить пожар, один из них получил легкое отравление. Огонь распространился ранним утром в одной из комнат и перекинулся на чердак.

В момент возгорания Делевинь не было дома. Актриса была на фотосъемке в Лондоне, где она играет в кабаре театра Playhouse. Она поблагодарила пожарных и всех сопричастных за спасение питомцев: «Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока, поэтому цените то, что у вас есть».

1/4
© Из соцсетей Кары Делевинь
2/4
© Из соцсетей Кары Делевинь
3/4
© Из соцсетей Кары Делевинь
4/4

«Они живы! Спасибо пожарным»

© Из соцсетей Кары Делевинь

В настоящее время пожарные выясняют причину возгорания. Был ли дом застрахован, неизвестно.

В 2021 году дом Делевинь попал в выпуск Architectural Digest. Актриса провела экскурсию по своему особняку, построенному в 1941 году.

В начале года в Уфе голодные кошки зажгли плиту и устроили пожар в квартире. Пожарных вызвали в многоэтажку из‑за едкого дыма. Они не нашли в квартире хозяев, однако на плите горела сковородка, а в соседней комнате забились пятеро питомцев, которые, скорее всего, полезли за кормом и случайно зажгли огонь.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+