«Не могу в это поверить»: кошек Кары Делевинь спасли из пожара в ее доме, где обрушилась крыша

Актриса и модель Кара Делевинь опубликовала снимки со своими кошками, которых удалось спасти из пожара в ее доме. У особняка в Голливуде обрушилась крыша.
94 пожарным потребовалось более двух часов, чтобы потушить пожар, один из них получил легкое отравление. Огонь распространился ранним утром в одной из комнат и перекинулся на чердак.
В момент возгорания Делевинь не было дома. Актриса была на фотосъемке в Лондоне, где она играет в кабаре театра Playhouse. Она поблагодарила пожарных и всех сопричастных за спасение питомцев: «Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока, поэтому цените то, что у вас есть».
«Они живы! Спасибо пожарным»
В настоящее время пожарные выясняют причину возгорания. Был ли дом застрахован, неизвестно.
В 2021 году дом Делевинь попал в выпуск Architectural Digest. Актриса провела экскурсию по своему особняку, построенному в 1941 году.
В начале года в Уфе голодные кошки зажгли плиту и устроили пожар в квартире. Пожарных вызвали в многоэтажку из‑за едкого дыма. Они не нашли в квартире хозяев, однако на плите горела сковородка, а в соседней комнате забились пятеро питомцев, которые, скорее всего, полезли за кормом и случайно зажгли огонь.