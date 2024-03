«Плохие парни приближаются»: вышел новый трейлер «Каскадеров» с Райаном Гослингом и Эмили Блант

В ролике показано еще больше безумных трюков в исполнении Райана Гослинга. Актер перепрыгивает препятствия на машине, пролетает над водой на катере, выпрыгивает из вертолета и дерется с бандитом в движущемся мусорном контейнере под «Any Way You Want It» группы Journey.