«Плохие парни приближаются»: вышел новый трейлер «Каскадеров» с Райаном Гослингом и Эмили Блант

Universal Pictures выпустил новый трейлер грядущего боевика «Каскадеры». Его премьера состоится 3 мая.
В ролике показано еще больше безумных трюков в исполнении Райана Гослинга. Актер перепрыгивает препятствия на машине, пролетает над водой на катере, выпрыгивает из вертолета и дерется с бандитом в движущемся мусорном контейнере под «Any Way You Want It» группы Journey.
Сюжет рассказывает о каскадере Кольте Сиверсе, который приступает к работе над научно-фантастическим фильмом. Однако по совпадению ленту снимает его бывшая возлюбленная.
«Работать бок о бок с человеком, к которому до сих пор испытываешь чувства, достаточно сложно, но все становится еще более запутанным, когда пропадает главный герой фильма. Тогда Кольт рискует жизнью, чтобы разыскать звезду фильма, используя для этого все, чему он научился за свою карьеру», — гласит синопсис.
«Каскадеры» — это переосмысление одноименного сериала, выходившего в 1980-х. Главные роли в фильме исполняют Райан Гослинг и Эмили Блант. Еще в ленте снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Уинстон Дьюк, Ханна Уоддингэм и Стефани Сюй.
Режиссером выступил Дэвид Лейтч, снявший ранее фильмы «Быстрее пули», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул-2». Сценарий написал Дрю Пирс («Железный человек-3»).