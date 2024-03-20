«Плохие парни приближаются»: вышел новый трейлер «Каскадеров» с Райаном Гослингом и Эмили Блант

«Работать бок о бок с человеком, к которому до сих пор испытываешь чувства, достаточно сложно, но все становится еще более запутанным, когда пропадает главный герой фильма. Тогда Кольт рискует жизнью, чтобы разыскать звезду фильма, используя для этого все, чему он научился за свою карьеру», — гласит синопсис.