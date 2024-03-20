Экс-продюсер Nickelodeon Дэн Шнайдер извинился после обвинений в неподобающем поведении

Бывший продюсер Nickelodeon Дэн Шнайдер дал 20-минутное интервью актеру Буги, в котором прокомментировал недавний документальный сериал «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения» о насилии на съемках нескольких шоу телеканала канала в нулевых.
«Смотреть это было очень сложно. Мне пришлось столкнуться с моим прошлым поведением, за которое мне очень стыдно. Мне стоит принести глубочайшие извинения некоторым людям», — заявил он.
Шнайдера обвинили в создании токсичных условий на съемках и в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним актерам, которых он просил сделать ему массаж. «Это было неправильно. Мне не стоило ставить кого‑либо в такое положение. Я бы не сделал этого сегодня. Мне очень стыдно, что я сделал это тогда. Я приношу извинения всем, кто пострадал в этой ситуации», — сказал продюсер.
Он также высказался об обвинениях в сексуальном насилии в отношении тренера по диалогам Брайана Пека. По словам Шнайдера, он не нанимал Пека для работы на шоу. «Когда Дрейк [Белл] рассказал мне о произошедшем, я был в полном шоке. Я сказал ему: „Я рядом“», — прокомментировал продюсер.
В сериале «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения» актер Дрейк Белл рассказал, что в детстве подвергался сексуализированному насилию со стороны Пека во время работы над «Шоу Аманды», с 1999 по 2002 год.
Артист заявил, что Пек, также работавший его менеджером, подверг его насилию у себя дома. «Я был в полном шоке и понятия не имел, что делать или как реагировать», — сказал Белл. В то время ему было 15 лет. Со временем инциденты участились. «Насилие было масштабным и стало довольно жестоким. На самом деле я не знаю, как описать это на камеру…» — отметил актер.
Пека арестовали в августе 2003 года по более чем дюжине обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. В 2004 году он признал себя виновным в совершении развратных действий с 14- или 15-летними подростками, а также в оральном сексе с несовершеннолетним моложе 16 лет. Его приговорили к 16 месяцам тюрьмы и обязали зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.