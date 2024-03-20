Экс-продюсер Nickelodeon Дэн Шнайдер извинился после обвинений в неподобающем поведении

Шнайдера обвинили в создании токсичных условий на съемках и в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним актерам, которых он просил сделать ему массаж. «Это было неправильно. Мне не стоило ставить кого‑либо в такое положение. Я бы не сделал этого сегодня. Мне очень стыдно, что я сделал это тогда. Я приношу извинения всем, кто пострадал в этой ситуации», — сказал продюсер.