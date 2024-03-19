В Южной Корее стали скупать камни вместо домашних питомцев

В Южной Корее местные стали покупать камни вместо домашних питомцев, чтобы справиться с одиночеством и выгоранием на работе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Офисная сотрудница Ку А Ён рассказала, что сменила работу и в попытке приспособиться к новому испытала сильнейший стресс. Она не хотела сваливать свои проблемы на друзей или семью, а домашний питомец стал бы слишком большой ответственностью.
Тогда она вспомнила, что видела по телевизору камень для домашних животных, и решила купить его. А Ён назвала камень «Банг-банг-и», что в переводе с корейского означает «прыгать от счастья», и теперь ежедневно обсуждает с ним свой день.
«Камни-питомцы — странная и давно забытая причуда Америки 1970-х годов — вновь появились в Южной Корее. В отличие от повального увлечения камнями в коробке, которое было почти пять десятилетий назад, теперь это скорее умиротворение, чем шутка», — пишет The Wall Street Journal.
По данным Korea JoongAng Daily, бум домашних камней в Южной Корее произошел во время пандемии коронавируса. В тиктоке завирусились видео, в которых корейцы показывали, как они украшают свои камни.
Весной 2023 года CNN опубликовал доклад Министерства гендерного равенства и семьи Южной Кореи. В нем говорилось, что 3,1% корейцев в возрасте от 19 до 39 лет являются «одинокими молодыми людьми, ведущими затворнический образ жизни».