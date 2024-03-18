Камни с именами и корабельный колокол: в сети обсуждают странные вещи из детства

Реддитор под ником u/BriefDarkWizard решил узнать у пользователей, что из семейного воспитания впоследствии показалось очень странным. За шесть дней вопрос набрал более 5000 комментариев.
Один юзер рассказал, что в его семье использовали корабельный колокол, чтобы собрать всех вместе, а другой поделился тем, что в родительском доме не принято было убираться.
«Вырос в доме, где было много барахла. Сейчас оглядываюсь на свое детство и не могу поверить, в каком захламленном кошмаре я выросла. Теперь я с удовольствием выбрасываю вещи, когда они мне надоели», — u/trickybritt.
«Неограниченный доступ к газировке с высоким содержанием сахара, в частности к пепси. Сейчас я никогда ее не пью, но, вспоминая, как в 8 лет выпивал целую банку газировки на завтрак, я поражаюсь», — u/rebma50.
«У нас в семье использовали корабельный колокол для созыва на ужин. Моим родителям надоело кричать, и они прикрепили его к стене в коридоре. Они звонили в колокол, чтобы позвать на ужин и по любому другому поводу, когда им требовалось наше внимание», — u/staubtanz.
«До того как я научился плавать самостоятельно, мама надевала на меня спасательный жилет, привязывала к нему длинный кусок нейлоновой веревки и бросала меня в реку. По сути, она плавала со мной на поводке по реке, чтобы развлечься», — u/ImportantAd5150.
«Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что родители других людей не были голыми большую часть времени», — u/thomyorkesson.
«Моя мама не умела убираться и поэтому не могла научить нас. В одном доме у нас из ковра рос грибок, похожий на вареную лапшу для лазаньи. Мы просто выбивали его, когда он прорастал, или мама покупала новый ковер и клала его поверх старого. Я не придавал этому значения и приглашал к себе друзей, которые, вероятно, потом говорили обо мне всякие гадости», — u/GlizzyMcGuire__.
«Нам не разрешалось пить во время еды. Это могла быть самая сухая еда на свете, но нет, никакой воды, сначала доешьте еду. Мыться можно было только по вечерам в субботу. Должно быть, тогда от меня очень плохо пахло, особенно если учесть, что отец курил в доме. Так моя семья экономила на счетах за воду. Удивительно, но пачка сигарет в день вписывалась в бюджет», — u/ariellann.
«Если ко мне приходили друзья, мама не разрешала мне предлагать им ни еды, ни питья, кроме воды в бутылках. Им также не разрешалось пользоваться туалетом наверху. Еще запрещали сидеть на наших диванах, а в половине случаев даже на стульях. Я была совершенно уверена, что мама старалась сделать визиты друзей как можно более неприветливыми, чтобы они не приходили и не дружили со мной. Она считала, что главное — это учеба и хорошие оценки», — u/yeetgodmcnechass.
«Мои родители — настоящие гермофобы, и мой отец считает, что должен „убить бактерии“ на хлебе, поэтому он ставит его в духовку, чтобы поджарить. Он думает, что тот, кто делал хлеб, чихнул или случайно плюнул на него. В моей стране мы едим хлеб почти каждый день, я думал, все так делают, но это безумие», — u/pasta_e_polemiche.
«Каждый раз, когда у нас был день рождения, отец заставлял нас держать ручку и блокнот рядом с телефоном, чтобы записывать всех, кто и когда звонил. Затем он вел черный список всех, кто не звонил или звонил несвоевременно. Я не понимал, что это странно, пока не стал взрослым и не прошел курс терапии», — u/thatwasdramatic.