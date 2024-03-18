Камни с именами и корабельный колокол: в сети обсуждают странные вещи из детства

«Если ко мне приходили друзья, мама не разрешала мне предлагать им ни еды, ни питья, кроме воды в бутылках. Им также не разрешалось пользоваться туалетом наверху. Еще запрещали сидеть на наших диванах, а в половине случаев даже на стульях. Я была совершенно уверена, что мама старалась сделать визиты друзей как можно более неприветливыми, чтобы они не приходили и не дружили со мной. Она считала, что главное — это учеба и хорошие оценки», — u/yeetgodmcnechass.