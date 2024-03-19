Российский флаг обяжут вывешивать все образовательные учреждения, а не только школы

Сегодня в 14:55
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который обязывает вывешивать государственный флаг все образовательные организации — детские сады, школы, техникумы и вузы. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Раньше государственный флаг должны были вывешивать только общеобразовательные школы. Для остальных образовательных учреждений это было правом, но не обязанностью.

Новые правила заработают с 1 сентября 2024 года. Флаг должен быть вывешен на здании или на территории учебного заведения и находиться там постоянно. Правила коснутся всех детских садов, школ, техникумов и вузов, независимо от формы собственности.

Авторы законопроекта считают использование флага «важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования». По их словам, цель законопроекта — «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля 2024 года, а первое чтение прошел в конце того же месяца.

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