Российский флаг обяжут вывешивать все образовательные учреждения, а не только школы

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который обязывает вывешивать государственный флаг все образовательные организации — детские сады, школы, техникумы и вузы. Об этом говорится на сайте нижней палаты.
Раньше государственный флаг должны были вывешивать только общеобразовательные школы. Для остальных образовательных учреждений это было правом, но не обязанностью.
Новые правила заработают с 1 сентября 2024 года. Флаг должен быть вывешен на здании или на территории учебного заведения и находиться там постоянно. Правила коснутся всех детских садов, школ, техникумов и вузов, независимо от формы собственности.
Авторы законопроекта считают использование флага «важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования». По их словам, цель законопроекта — «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.
Законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля 2024 года, а первое чтение прошел в конце того же месяца.