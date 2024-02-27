Российские детсады обязаны будут вывешивать государственный флаг

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обяжет детские сады, школы, техникумы и вузы вывешивать российский флаг. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Если документ примут, новые правила заработают с 1 сентября 2024 года. Флаг должен быть вывешен на здании или на территории учебного заведения и находиться там постоянно. Правила коснутся всех детских садов, школ, техникумов и вузов, независимо от формы собственности.
Авторы законопроекта считают использование флага «важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования». По их словам, цель законопроекта — «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.
Сейчас вывешивать государственный флаг обязаны лишь общеобразовательные школы.