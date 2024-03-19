В России снимут байопик о Михаиле Лермонтове. Режиссером станет Степан Коршунов

Star Media разрабатывает байопик о российском поэте и прозаике Михаиле Лермонтове. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Официально новость не подтверждается. Однако, по словам инсайдера, проект будет представлен на питчинге Фонда кино.
Ожидается, что режиссером фильма станет Степан Коршунов («Челюскин. Первые», «За полчаса до весны»). Премьера состоится ближе к 2026–2027 годам.
В России не первый раз снимают фильм, посвященный Лермонтову. Так, в 1986 году вышел одноименный фильм Николая Бурляева с ним же в главной роли.
В следующем году в российский прокат выйдет байопик об Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли. Режиссером фильма выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»), сценаристами — Василий Зоркий и Андрей Курганов.
Создатели картины рассказали, что покажут историю жизни Пушкина от обучения в Царскосельском лицее до смерти после дуэли с Жоржем Дантесом. В ленте будут и музыкальные номера, вдохновленные «Ла-Ла Лендом».