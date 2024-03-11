Вышел тизер фильма об Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли

Вышел первый тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль сыграл Юра Борисов. Премьера ленты запланирована на 14 февраля 2025 года.
Создатели картины рассказали, что покажут историю жизни Пушкина от обучения в Царскосельском лицее до смерти на дуэли с Жоржем Дантесом. В ленте будут и музыкальные номера, вдохновленные «Ла-Ла Лендом».
Помимо Борисова в «Пророке» снялись Кай Гетц (юный Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Флориан Десбьендр (Жорж Дантес), Роман Васильев (лицеист Константин Данзас), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Виногорский (декабрист Иван Пущин), Евгений Шварц (император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и Илья Любимов (поэт Василий Жуковский).
Режиссером фильма выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»), сценаристами — Василий Зоркий и Андрей Курганов. За камерой стоял Михаил Хасая, оператор отправленной на полку «Анны К» для Netflix. Съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области.
Создателям предстоит монтаж «Пророка». По их словам, поэт предстанет человеком, в котором «темное и страшное борется со светлым и просвещенным».
7 марта в прокат вышел «Онегин» Сарика Андреасяна. Критики встретили ленту прохладно, а зрители засомневались в выборе актеров на главные роли.