«Возраст уже таков, что пора дать дорогу молодым»: Валерий Леонтьев уходит со сцены

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — поделился Леонтьев в беседе с журналисткой «Московского комсомольца».