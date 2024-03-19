«Возраст уже таков, что пора дать дорогу молодым»: Валерий Леонтьев уходит со сцены

Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты. Уход со сцены объясняется почтенным возрастом певца. Об этом директор артиста Борис Чигирев сообщил РБК.
По словам представителя музыканта, прощального выступления также не будет.
«Уже было прощальное выступление — 70 лет, был концерт большой в Кремле, в БКЗ „Октябрьский“, сольные концерты большие. Это было, собственно, прощание», — говорит Чигирев.
Директор подчеркнул, что «возраст, наверно, уже таков, что пора давать дорогу молодым».
19 марта Леонтьеву исполняется 75 лет. В отличие от многих звезд, важную дату он отметил в узком кругу друзей, а не праздничным шоу на большой площадке.
«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — поделился Леонтьев в беседе с журналисткой «Московского комсомольца».
В прошлом году в сети завирусилось выступление Валерия Леонтьева на советском ТВ. Пользователям казалось, что он поет слово «***» (член).
После строчки «Ты как во сне» есть странный звук, который многие слышат как матерное слово. Однако зрители с этим спорили и даже доказывали с помощью нейросетей, что такой эффект создает всего лишь бас-гитара.