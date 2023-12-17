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«Как это не слышать?»: в сети нашли слово «***» [член] в «Полете на дельтаплане» Валерия Леонтьева

Максим Саблин
Сегодня в 15:09

В сети завирусилось выступление Валерия Леонтьева на советском ТВ. Пользователям кажется, что он поет слово «***» (член).

Оригинальное видео — это запись выступления Леонтьева в финале советского фестиваля «Песня года» 1983 года. На нем певец исполняет композицию «Полет на дельтаплане», но на 20-й секунде после строчки «Ты как во сне» звучит нечто похожее на матерное слово.

Фрагмент ролика запостил в своем инстаграме* фотограф Денис Гуляев. Его рилс стал виральным, на него обратили внимание комик Гарик Харламов, журналисты Ксения Собчак, Олег Кармунин и иноагент Олег Кашин, а видео набрало больше 4,2 млн просмотров в течение двух недель.

«Это какой слух нужно иметь, чтобы расслышать слово *** [член] , встроенное в песню. Леонтьев тот еще шалун», — удивляется Гуляев.

Многих зрителей Гуляева поразило такое открытие. Часть из них теперь не могут перестать слушать песню без навязчивого мата. Кто‑то даже прочитал его по губам Леонтьева, а кому‑то ругань показалась подделкой.

«Наверное, у оператора, который снимал [Леонтьева] сверху, вывалился [член], а он просто хотел ему тихонечко об этом сообщить», — предполагает авторка топового комментария.

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Благодаря рилсу комментаторы стали обращать внимание зрителей на странный звук под видео «Полета на дельтаплане». Одна из пользовательниц поблагодарила Гуляева за то, что теперь тысячи людей послушают отличную песню.

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В комментариях многие пользователи выразили мнение, что Леонтьев здесь ни при чем, а звук издает музыкант, играющий на бас-гитаре. В комментариях под постом Олега Кармунина его читатели обратили внимание, что через две минуты в песне повторяется куплет, и «***» звучит еще раз.

Другой комментатор отмечает, что Леонтьев даже не поет на видео — в ролике играет фонограмма студийной записи «Полета на дельтаплане». В 1980-х звукорежиссеры записывали каждый инструмент отдельно, а потом сводили полученные дорожки вместе, и если бы певец позволил себе ругаться в студии, слово бы убрали на этом этапе, уверен читатель.

Наконец, еще один читатель разложил песню на несколько аудиодорожек с помощью нейросетей. Сначала он убрал вокал Леонтьева и оставил только инструментал, а потом включил только барабаны и бас — на обоих записях сохранился этот странный звук.

«Становится понятно, что в данном случае такой эффект создает высокая нота бас-гитары вместе с ударом малого барабана. И судя по лицу Леонтьева, он об этом знает и глумится, даже подыгрывает, хотя сам ничего такого, естественно, не произносит», — считает комментатор.

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люди
Валерий ЛеонтьевКсения СобчакОлег КашинГарик Харламов
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