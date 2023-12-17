«Как это не слышать?»: в сети нашли слово «***» [член] в «Полете на дельтаплане» Валерия Леонтьева

В сети завирусилось выступление Валерия Леонтьева на советском ТВ. Пользователям кажется, что он поет слово «***» (член).
Оригинальное видео — это запись выступления Леонтьева в финале советского фестиваля «Песня года» 1983 года. На нем певец исполняет композицию «Полет на дельтаплане», но на 20-й секунде после строчки «Ты как во сне» звучит нечто похожее на матерное слово.
Фрагмент ролика запостил в своем инстаграме* фотограф Денис Гуляев. Его рилс стал виральным, на него обратили внимание комик Гарик Харламов, журналисты Ксения Собчак, Олег Кармунин и иноагент Олег Кашин, а видео набрало больше 4,2 млн просмотров в течение двух недель.
«Это какой слух нужно иметь, чтобы расслышать слово *** [член] , встроенное в песню. Леонтьев тот еще шалун», — удивляется Гуляев.
Многих зрителей Гуляева поразило такое открытие. Часть из них теперь не могут перестать слушать песню без навязчивого мата. Кто‑то даже прочитал его по губам Леонтьева, а кому‑то ругань показалась подделкой.
«Наверное, у оператора, который снимал [Леонтьева] сверху, вывалился [член], а он просто хотел ему тихонечко об этом сообщить», — предполагает авторка топового комментария.
Благодаря рилсу комментаторы стали обращать внимание зрителей на странный звук под видео «Полета на дельтаплане». Одна из пользовательниц поблагодарила Гуляева за то, что теперь тысячи людей послушают отличную песню.
В комментариях многие пользователи выразили мнение, что Леонтьев здесь ни при чем, а звук издает музыкант, играющий на бас-гитаре. В комментариях под постом Олега Кармунина его читатели обратили внимание, что через две минуты в песне повторяется куплет, и «***» звучит еще раз.
Другой комментатор отмечает, что Леонтьев даже не поет на видео — в ролике играет фонограмма студийной записи «Полета на дельтаплане». В 1980-х звукорежиссеры записывали каждый инструмент отдельно, а потом сводили полученные дорожки вместе, и если бы певец позволил себе ругаться в студии, слово бы убрали на этом этапе, уверен читатель.
«Становится понятно, что в данном случае такой эффект создает высокая нота бас-гитары вместе с ударом малого барабана. И судя по лицу Леонтьева, он об этом знает и глумится, даже подыгрывает, хотя сам ничего такого, естественно, не произносит», — считает комментатор.