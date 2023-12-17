«Как это не слышать?»: в сети нашли слово «***» [член] в «Полете на дельтаплане» Валерия Леонтьева

Другой комментатор отмечает, что Леонтьев даже не поет на видео — в ролике играет фонограмма студийной записи «Полета на дельтаплане». В 1980-х звукорежиссеры записывали каждый инструмент отдельно, а потом сводили полученные дорожки вместе, и если бы певец позволил себе ругаться в студии, слово бы убрали на этом этапе, уверен читатель.