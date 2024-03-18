Красные туфельки из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион

Красные туфельки, которые носила главная героиня фильма «Волшебник страны Оз» в исполнении Джуди Гарленд, продадут на аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщил Independent.
Перед этим легендарная пара обуви появится на выставке, которую покажут сразу в нескольких странах. Увидеть туфельки Дороти можно будет в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Токио.
Даты экспозиций пока не анонсированы. Тем не менее, известно, что гастроли красных туфелек, украшенных бисером и блестками, состоятся до декабря. В декабре предмет из гардероба Джуди Гарленд выставят на продажу.
На данный момент в мире существует четыре копии туфелек из «Волшебника страны Оз». Те, что окажутся на аукционе, считаются самыми хорошо сохранившимися. Именно их использовали для съемки крупным планом ног героини фильма.
В данный момент туфельки принадлежат коллекционеру Майклу Шоу. С ними связан громкий скандал. В 2005 году Шоу одолжил пару музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидсе, штат Миннесота. Оттуда они были украдены.
Правоохранителям понадобилось более десяти лет, чтобы найти туфельки. В 2018 году они вернулись к хозяину. «Это как вновь приветствовать старого друга, которого не видел годами», — признавался Шоу.
Похитителем туфелек, которые в аукционном доме Heritage Auctions называют «самым важным реквизитом в истории Голливуда», оказался Терри Джон Мартин. Он разбил молотком стекло в двери музея и витрину и забрал туфельки, надеясь, что они украшены не бисером, а настоящими рубинами.
Мартин признался в совершенном преступлении. По словам его адвоката, мужчина понятия не имел о культурном значении туфелек, поскольку никогда не смотрел фильм «Волшебник страны Оз». Второй фигурант дела о краже — Джерри Хэл Салитерман — настаивал на своей невиновности.
Дизайн красных туфелек Дороти разработал голливудский художник по костюмам Гилберт Адриан. В «Волшебнике страны Оз» башмачки играли очень важную роль: именно с их помощью героиня могла вернуться домой в Канзас.
На момент кражи туфельки были застрахованы на миллион долларов, сейчас их рыночная стоимость составляет около 3,5 млн.