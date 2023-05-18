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В США пенсионера обвинили в краже туфель из «Волшебника страны Оз». Инцидент произошел в 2005 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:39

Полиция Северной Дакоты обвинила 76-летнего мужчину Терри Мартина в краже пары рубиново-красных туфель, которые носила Джуди Гарленд в фильме «Волшебник страны Оз». Об этом сообщает The Associated Press.

Мужчина проживает в 12 километрах от музея актрисы, из которого в 2005 году пропала пара обуви. На первом заседании суд присяжных предъявил Мартину обвинение в краже крупного произведения искусства.

В обвинительном заключении полиции не содержалась никакая дополнительная информация о мужчине. В разговоре с журналистами он сказал: «Я должен просто предстать перед судом. Я не хочу с вами разговаривать».

С 2005 года было предложено несколько крупных вознаграждений в надежде, что обувь найдется. В начале дела полиция предлагала 250 тыс. долларов, а в 2015-м аноним пожертвовал миллион долларов в качестве вознаграждения. Туфли были найдены в ходе операции ФБР в 2018 году, но тогда никаких арестов не было.

Гарленд носила туфельки во время съемки мюзикла 1939 года. С того времени сохранились только четыре подлинные пары. Их дизайн разработал голливудский художник по костюмам Гилберт Адриан. В «Волшебнике страны Оз» башмачки играли очень важную роль: именно с их помощью Дороти могла вернуться домой в Канзас.

На момент кражи туфельки были застрахованы на миллион долларов, сейчас их рыночная стоимость составляет около 3,5 млн.

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Джуди Гарленд
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