В США пенсионера обвинили в краже туфель из «Волшебника страны Оз». Инцидент произошел в 2005 году

С 2005 года было предложено несколько крупных вознаграждений в надежде, что обувь найдется. В начале дела полиция предлагала 250 тыс. долларов, а в 2015-м аноним пожертвовал миллион долларов в качестве вознаграждения. Туфли были найдены в ходе операции ФБР в 2018 году, но тогда никаких арестов не было.