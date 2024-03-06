Энн Хэтэуэй знакомится с известным музыкантом в трейлере «Мысли о тебе»

Вчера в 23:37
Кадр из фильма "Мысли о тебе"

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Мысль о тебе». Он выйдет в кинопрокат 2 мая 2024 года.

Фильм расскажет о романе 40-летней матери-одиночки и 24-летнего музыканта, солиста популярной группы August Moon. Главные роли в картине исполнили Энн Хэтэуэй и Николас Голицын.

Трейлер демонстрирует случайную встречу двух героев, которая происходит на музыкальном фестивале «Коачелла». Туда персонаж Хэтэуэй приехала, чтобы сопровождать дочь-подростка.

В результате женщина оказывается вовлечена в бурный роман с фронтменом Augist Moon. Статус музыканта создает неизбежные проблемы в отношениях возлюбленных, однако любовь открывает для героини новые горизонты.

Режиссером картины стал Майкл Шоуолтер. В актерский состав вошли Элла Рубин, Энни Мумоло, Перри Мэттфилд, Джордан Аарон Холл. Сценарий написала Дженнифер Вестфелдт на основе романа Робинн Ли.

Премьера фильма состоится 2 мая на стриминговой платформе Prime Video.

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