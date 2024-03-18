Экс-президент США Барак Обама отказался от роли в сериале «Задача трех тел»

В 2017 году Обама рассказал в интервью New York Times, что научно-фантатическая эпопея стала для него спасением от давления во время работы президентом. По его словам, в сравнении с проблемами героев книг его собственные заботы начинали казаться «довольно мелкими и не стоящими беспокойства».