Экс-президент США Барак Обама отказался от роли в сериале «Задача трех тел»

Вчера в 22:12
Фото: Getty Images

Бывший президент США Барак Обама отказался от роли в сериале «Задача трех тел» — нового проекта создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Вайсса, основанного на литературной трилогии Лю Цысиня. Об этом авторы шоу рассказали USA Today.

Они не сообщили, какую именно роль предложили Обаме, но отметили, что экс-президент отреагировал на предложение забавным образом. Он прислсл Бениоффу и Вайссу записку.

«Там было что‑то вроде «На случай, если когда‑нибудь произойдет настоящее вторжение инопланетян, думаю, мне стоим приберечь себя для этого кризиса», — поделился Бениофф.

Вайсс добавил, что Обама «хочет сохранить порох сухим на случай, если произойдет нечто реальное». Кинематографисты отметили, что предложили роль политику, узнав о его любви к книгам Лю Цысиня.

В 2017 году Обама рассказал в интервью New York Times, что научно-фантатическая эпопея стала для него спасением от давления во время работы президентом. По его словам, в сравнении с проблемами героев книг его собственные заботы начинали казаться «довольно мелкими и не стоящими беспокойства».

Кроме того, Обама был большим поклонником «Игры престолов». Для него даже устраивали предпросмотры во время президентского срока. Попросит ли экс-президент показать ему преждевременно «Задачу трех тел», неизвестно. «Он не пишет, не звонит», — посетовал в шутку Вайсс.

Сериал «Задача трех тел» выйдет 21 марта на стриминговом сервисе Netflix. В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Трейлер проекта можно посмотреть здесь.

Действие сериала развернется в 1960-х годах в Китае и одновременно в современности. Сюжет «Задачи трех тел» коснется внеземных цивилизаций, путешествий между мирами и серьезного военного конфликта, корни которого лежат в загадке из прошлого Китая, где секретно разрабатывали проект по поиску инопланетной жизни.

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