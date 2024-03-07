На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Задача трех тел» — нового проекта создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Вайсса, основанного на литературной трилогии Лю Цысиня.
Экранизация бестселлера выйдет 21 марта на стриминговом сервисе Netflix. Шоу расскажет «захватывающую историю, которая переосмыслит научно-фантастическую драму с ее многослойными тайнами».
Действие сериала развернется в 1960-х годах в Китае и одновременно в современности. Судьбоносное решение молодой женщины более полувека назад отразится жизни группы ученых нашего времени.
Время и пространство изменится, а законы природы начнут рушиться на глазах героев. Тогда пятерым бывшим коллегам по научным проектам приходится воссоединиться, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества.
Судя по трейлеру, сюжет «Задачи трех тел» коснется внеземных цивилизаций, путешествий между мирами и серьезного военного конфликта, корни которого лежат в загадке из прошлого Китая, где секретно разрабатывали проект по поиску инопланетной жизни.
Соавтором Бениоффа и Вайсса в сериале стал номинант на премию «Эмми» Александр Ву, работавший над сериалами «Террор» и «Настоящей кровью». В шоу будет восемь часовых эпизов.
В них можно будет увидеть Джесс Хонг, Бенедикта Вонга, Эйсу Гонсалес, Йована Адепо, Алекса Шарпа, Джона Брэдли, Саамера Усмани, Лиама Каннингема, Розалинд Чао, Джонатана Прайса, Марло Келли, Си Шимуку, Бена Шнетцера и Зин Ценг.