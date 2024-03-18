В Великобритании пес выучил более 200 названий игрушек

В Великобритании местный житель Мартин Моррис научил семилетнего бордер-колли Макса понимать названия 231 игрушки. Об этом пишет The Southern Reporter.
По словам Морриса, они с женой выкрикивают, например, «ежик Гектор» из другой комнаты и Макс, перерыв семь мешков игрушек, приносит нужную. «Он очень талантливый мальчик — мы считаем, что он должен стать знаменитым», — поделился хозяин пса.
По словам Морриса, они покупали игрушки Максу почти каждую неделю, а перед сном играли с ним в имена. Мужчина утверждает, что собака всегда приносила нужные игрушки без лакомства или как‑либо других поощрений.
Ранее в сети завирусились видео с лабрадудлем Добби, которого хозяйка назвала в честь популярного домового эльфа. В них собака реагирует на различные заклинания из «Гарри Поттера», адаптированные под команды, имеющие схожий смысл.
«Если Добби реагирует на заклинания, это делает его волшебником? Или это делает меня ведьмой, накладывающей заклинания на мою магловскую собаку?» — пошутила его хозяйка.