Тиктокерка научила свою собаку Добби заклинаниям из «Гарри Поттера» и собрала миллионы просмотров

Тиктокерка Одриана Ли удивила интернет, научив своего пса понимать заклинания из «Гарри Поттера». Видео с лабрадудлем Добби, которого хозяйка назвала в честь популярного домового эльфа, набрало более 4,6 млн просмотров за 20 дней.
В ролике собака реагирует на различные заклинания из «Гарри Поттера», адаптированные под команды, имеющие схожий смысл.
«Если Добби реагирует на заклинания, это делает его волшебником? Или это делает меня ведьмой, накладывающей заклинания на мою магловскую собаку?» — пошутила Ли.
Девушка начала учить своего четвероногого волшебника магическим заклинаниям, когда ему было всего несколько месяцев. Первым он выучил «акцио», что означает «приди». Еще пес знает «экспелиармус» — «брось», «вингардиум левиоса» — «подпрыгни», «иди в Азкабан» — «место».
«„Иди в Азкабан“ — это моя любимая команда. Я каждый вечер смеюсь, когда отправляю его туда и вижу, как он радостно бежит за решетку», — сказала Ли.
По словам тиктокерки, самое популярное заклинание, которое поклонники просят повторить Добби, — это «авада кедавра», что переводится как «притворись мертвым».
«Мне нравится чувствовать, что я обладаю магическими способностями в реальной жизни каждый раз, когда прошу его прийти, остаться или притвориться мертвым», — добавила Ли.