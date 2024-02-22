Тиктокерка научила свою собаку Добби заклинаниям из «Гарри Поттера» и собрала миллионы просмотров

Тиктокерка Одриана Ли удивила интернет, научив своего пса понимать заклинания из «Гарри Поттера». Видео с лабрадудлем Добби, которого хозяйка назвала в честь популярного домового эльфа, набрало более 4,6 млн просмотров за 20 дней.

В ролике собака реагирует на различные заклинания из «Гарри Поттера», адаптированные под команды, имеющие схожий смысл.

«Если Добби реагирует на заклинания, это делает его волшебником? Или это делает меня ведьмой, накладывающей заклинания на мою магловскую собаку?» — пошутила Ли.