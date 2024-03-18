«Никакие заграждения не удержат цветы»: бренд «Нате, носите» представил новый дроп

Петербургский бренд одежды «Нате, носите» выпустил совместный дроп с художницей ✶asbrit. В него вошли две футболки — «Заграждение» и «Пламенем».
«Это принты о том, что никакие заграждения не удержат цветы и никакая грубая сила не удержит юные сердца. Пусть ставят заграждения сколько угодно. От себя не загородишься. А цветы будут расти», — прокомментировал «Афише Daily» идею коллекции бренд.
Унисекс-оверсайз-футболки разных размеров можно найти на сайте «Нате, носите». Цена одной штуки — 3600 рублей. 10% с продаж пойдут в фонд помощи беженцам «Дом с маяком».
Еще одна новинка петербургского бренда — коллекция «Права и свободы». Подвеска «Опыт», браслет «Любовь сильнее страха» и футболка «Перемен» продаются по 3000 рублей каждая.
Подвеска «Опыт»
Браслет «Любовь сильнее страха»
Футболка «Перемен»
В январе «Нате, носите» и студия подкастов «Терменвокс» выпустили благотворительную коллекцию «Слушай». 20% средств от ее продажи направят «Ночлежке» и центру «Сестры», который помогает девушкам, пережившим сексуализированное насилие.