«Никакие заграждения не удержат цветы»: бренд «Нате, носите» представил новый дроп

Сегодня в 20:13

Петербургский бренд одежды «Нате, носите» выпустил совместный дроп с художницей ✶asbrit. В него вошли две футболки — «Заграждение» и «Пламенем».

«Это принты о том, что никакие заграждения не удержат цветы и никакая грубая сила не удержит юные сердца. Пусть ставят заграждения сколько угодно. От себя не загородишься. А цветы будут расти», — прокомментировал «Афише Daily» идею коллекции бренд.

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Унисекс-оверсайз-футболки разных размеров можно найти на сайте «Нате, носите». Цена одной штуки — 3600 рублей. 10% с продаж пойдут в фонд помощи беженцам «Дом с маяком».

Еще одна новинка петербургского бренда — коллекция «Права и свободы». Подвеска «Опыт», браслет «Любовь сильнее страха» и футболка «Перемен» продаются по 3000 рублей каждая.

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Подвеска «Опыт»

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Браслет «Любовь сильнее страха»

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Футболка «Перемен»

В январе «Нате, носите» и студия подкастов «Терменвокс» выпустили благотворительную коллекцию «Слушай». 20% средств от ее продажи направят «Ночлежке» и центру «Сестры», который помогает девушкам, пережившим сексуализированное насилие.

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