«Никакие заграждения не удержат цветы»: бренд «Нате, носите» представил новый дроп

«Это принты о том, что никакие заграждения не удержат цветы и никакая грубая сила не удержит юные сердца. Пусть ставят заграждения сколько угодно. От себя не загородишься. А цветы будут расти», — прокомментировал «Афише Daily» идею коллекции бренд.