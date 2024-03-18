«Нас ждут мрачные дни»: вышел трейлер второй части «Мятежной Луны»

Первый фильм саги — «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — вышел 15 декабря. Критики разгромили ленту, но, по мнению Василия Говердовского, зазря. Картина Снайдера не так плоха, как о ней пишут, но ей срочно нужен «Снайдеркат», считает обозреватель. «Первая часть „Мятежной Луны“ вышла кривоватой, но обаятельной фантастикой в духе историй со страниц журнала Heavy Metal, „Семи самураев“ и одной саги из далекой-далекой галактики», — написал он в рецензии «Афиши Daily».