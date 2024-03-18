Джиллиан Андерсон берет интервью у принца Эндрю в трейлере «Сенсации»

Судебное разбирательство против миллиардера Джеффри Эпштейна началось в 2005 году. Тогда его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году бизнесмен, которому грозил пожизненный срок, признал вину и получил всего 13 месяцев заключения. Это вызвало скандал в мировых СМИ, которые писали, что Эпштейн смог уйти от наказания, потому что обеспечивал несовершеннолетними девушками политиков и селебрити.