Джиллиан Андерсон берет интервью у принца Эндрю в трейлере «Сенсации»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Сенсация» («Scoop»), который расскажет историю скандального интервью британского принца Эндрю, раскрывшего его связь с бизнесменом Джеффри Эпштейном.
Главную роль в шоу исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Корона»). Она сыграла журналистку Эмили Мэйтлис, которой удалось договориться об интервью и провести его в ноябре 2019 года.
Сериал создали по мотивам мемуаров бывшего редактора программы BBC Newsnight Cэма МакАлистера «Сенсации: за кулисами самого шокирующего интервью Би-би-си». Премьера шоу состоится 5 апреля на Netflix.
В актерский состав проекта вошли Руфус Сьюэлл («Отец»), Билли Пайпер («Доктор Кто»), Кили Хоуз («Ребекка»), Коннор Суинделлс («Барби»), Ромола Гарай («Одна жизнь»), Чарити Уэйкфилд («Великая»), Лия Уильямс («Корона»), Тереза Годли («Бриджертоны») и Пол Попплуэлл («Черное зеркало»)
Режиссером «Сенсации» выступил Филип Мартин, работавший над эпизодами «Екатерины Великой», «Короны» и фильмом «Хокинг» с Бенедиктом Камбербэтчем. Сценарий написал Питер Моффат («Однажды ночью», «Ваша честь»).
Судебное разбирательство против миллиардера Джеффри Эпштейна началось в 2005 году. Тогда его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году бизнесмен, которому грозил пожизненный срок, признал вину и получил всего 13 месяцев заключения. Это вызвало скандал в мировых СМИ, которые писали, что Эпштейн смог уйти от наказания, потому что обеспечивал несовершеннолетними девушками политиков и селебрити.
В 2019 году миллиардера вновь арестовали, вменив новые обвинения, в том числе торговлю людьми. Ему грозило до 45 лет лишения свободы. Спустя месяц его нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме. Инцидент породил огромное количество теорий заговора — многие утверждали, что Эпштейн не совершал суицид, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.
Осенью 2019 года британский принц рассказал в одном из интервью, что не сожалеет о дружбе с Джеффри Эпштейном. После критики общественности Эндрю лишился своих королевских полномочий. Позднее одна из жертв секс-преступлений Эпштейна обвинила в изнасиловании.