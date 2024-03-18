Mercedes заключил соглашение с робототехнической компанией Apptronik на использование роботов-гуманоидов на заводе в Венгрии. Тестирование устройства началось на фоне нехватки рабочей силы в этой стране.
Двуногие роботы Apollo должны выполнять повторяющиеся задачи, не требующие высокой квалификации, — например, проверку и доставку компонентов работникам производственной линии. Они способны поднимать предметы весом до 25 килограмм. Количество устройств, привлеченных к сборке автомобилей, не раскрывается.
По задумке Apptronik, ее роботы позволят производителям автомобилей автоматизировать производство без необходимости перепроектировать существующие мощности. Вместо этого компания заявляет, что ее подход «сосредоточен на автоматизации ряда физически сложных, повторяющихся и скучных задач, для которых становится все труднее найти надежных работников».
Ранее Financial Times сообщала о тестировании роботов на заводе Mercedes в Венгрии. Страна уже несколько лет испытывает нехватку рабочей силы из‑за миграции работников в страны Западной Европы, о чем автопроизводители забеспокоились еще в 2016 году.
В феврале Bloomberg рассказал о вложениях 675 млн долларов в стартап по разработке робота-гуманоида Figure AI, которые сделали крупные корпорации. В числе инвесторов оказались Nvidia , Microsoft, Intel, LG, Samsung, основатель Amazon Джефф Безос и другие.