Джейсон Момоа надеется на свое появление в «Дюне-3». Сцену с ним из сиквела убрали

Джейсон Момоа с нетерпением ждет «Дюны-3», в которой и сам очень хочет сняться. Сцена с его персонажем Дунканом должна была появиться в сиквеле, раскрыл секрет актер в разговоре с журналом Men’s Health.
«Теперь у Дункана Айдахо будет хорошее будущее, если у него будет что‑то вроде… Знаешь, что у нас было? О боже, я не могу этого сказать. У меня будут проблемы. Черт. Что ж, в сиквеле было что‑то действительно крутое, чего не было в первом фильме, и это было довольно эпично», — поделился Момоа.
Звезда «Аквамена» пообещал постараться вернуть Дункана в третий фильм по «Дюне», в том числе вырезанную сцену. «Дункан тоже пьет „Гиннесс“», — пошутил он.
Дункан Айдахо — оружейный мастер дома Атрейдес и один из ключевых персонажей во вселенной «Дюны». Несмотря на его гибель в первой книге цикла и «Дюне» Дени Вильнева, персонаж появляется в следующей книге — «Мессия Дюны», по которой режиссер собирается снять триквел.
В 2021 году, когда вышла «Дюна» с Тимоте Шаламе, Вильнев отказывался выпускать режиссерскую версию, которую очень ждал Момоа.