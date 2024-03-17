Джейсон Момоа надеется на свое появление в «Дюне-3». Сцену с ним из сиквела убрали

«Теперь у Дункана Айдахо будет хорошее будущее, если у него будет что‑то вроде… Знаешь, что у нас было? О боже, я не могу этого сказать. У меня будут проблемы. Черт. Что ж, в сиквеле было что‑то действительно крутое, чего не было в первом фильме, и это было довольно эпично», — поделился Момоа.