Путин рассказал об обсуждениях обмена Навального незадолго до смерти политика

«Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», — рассказал Путин. Условием, при котором обмен мог состояться, стало бы невозвращение политика в РФ.