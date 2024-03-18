Путин рассказал об обсуждениях обмена Навального незадолго до смерти политика

«Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», — рассказал Путин. Условием, при котором обмен мог состояться, стало бы невозвращение политика в РФ.
«Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен». «Но это [смерть людей] случается. <…> Такова жизнь», — добавил Путин.
«У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — прокомментировал Путин.
Алексей Навальный умер 16 февраля после ухудшения состояния и потери сознания во время прогулки. Причины смерти в медицинском свидетельстве указаны естественные. Политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
По данным экзитпола ВЦИОМ, Путин займет первое место на выборах президента РФ с 87% голосов. Следом идут Николай Харитонов (4,6%) от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» (4,2%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3%).