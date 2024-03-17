Педро Паскаля могли выселить из квартиры, если бы он не сыграл в «Баффи»

Ему также было что сказать об исполнительнице главной роли: «Сара Мишель Геллар была очень милой, и это была одна из моих первых работ. Я был очень рад попасть на площадку, она даже поделилась со мной мороженым в своем трейлере. Потом я еще и обедал прямо в маске вампира. Я все прекрасно помню».