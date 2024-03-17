Педро Паскаля могли выселить из квартиры, если бы он не сыграл в «Баффи»

Педро Паскаль признался, что мог потерять квартиру, если бы не появился в короткой роли в «Баффи — истребительнице вампиров». Воспоминаниями о первых шагах в Голливуде он поделился с Entertainment Tonight.
«Мои первые шаги затянулись на 15 лет. В смысле я не мог обратиться к врачу, болеть, обратиться за операцией, даже заплатить за квартиру. На моем банковском счете было меньше 7 долларов, и тут подвернулось камео в „Баффи — истребительнице вампиров“. Оно спасло положение и буквально стало причиной того, что я смог остаться в Голливуде и не сдаться», — сказал 48-летний Паскаль в интервью Entertainment Tonight в начале этого месяца.
Говоря о появлении в сериале, Паскаль вспоминал, что его персонаж легко находил общий язык с главной героиней.
«Моего героя звали Эдди, это был первый эпизод четвертого сезона „Баффи“, и я вроде как ее первый друг в колледже, или она наконец-то встречает хорошего человека, который тоже находится в непростой ситуации. К сожалению, главный вампир кампуса превратил меня в вампира, и Баффи пришлось убить своего первого друга в колледже».
Ему также было что сказать об исполнительнице главной роли: «Сара Мишель Геллар была очень милой, и это была одна из моих первых работ. Я был очень рад попасть на площадку, она даже поделилась со мной мороженым в своем трейлере. Потом я еще и обедал прямо в маске вампира. Я все прекрасно помню».
В конце февраля Педро Паскаль выиграл награду лучшему актеру от Гильдии актеров и покорил интернет. Артист даже не надеялся победить и немного выпил, о чем сразу сообщил коллегам в искренней, забавной и сумбурной речи.
Фанатов Паскаля невероятно обрадовала победа кумира. Их тронула не только шокированная реакция актера, но и восхищение его коллег, в частности, Марго Робби.