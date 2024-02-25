Педро Паскаль думал, что не возьмет награду Гильдии актеров, и напился. А потом ему вручили премию

Педро Паскаль выиграл свою первую большую награду — минувшей ночью ему досталась статуэтка лучшему актеру драматического сериала от Гильдии актеров за главную роль в «Одних из нас». Забирая её, артист признался, что выпил — и вновь очаровал интернет.

Паскаль оказался заметно шокирован, когда ведущие назвали его победителем. С его лица мгновенно пропала недоверчивая ухмылка, а открывшийся от удивления рот он тут же закрыл рукой.

«Так быть не должно сразу по нескольким причинам. Я немного пьян. Думал, сегодня мне можно. Спасибо HBO», — произнес Паскаль дрожащим голосом.

«Я выгляжу как полный дурак, но спасибо большое всем вам! Я состою в гильдии с 1999 года, так что для меня это охренительно невероятная честь. Мы на Netflix, здесь можно [ругаться]», — добавил он.

Обращаясь к съемочной группе «Одних из нас» и телеканалу, Паскаль отметил: «Я очень рад, что у меня есть эта работа, потому что я вырос на ваших эфирах. Я больше ничего не умею, у меня нет других интересов. Хорошо, что у меня хотя бы есть эта работа».

Отблагодарив семью, актер внезапно пробормотал: «Сейчас у меня начнется паническая атака, мне пора бежать» — и покинул сцену.