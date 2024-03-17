В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 22-метровую «Черную гору»

Сегодня в 14:55
Фото: Макс Хотько/«ВКонтакте»

В парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли арт-объект «Черная гора» — это традиционная часть масленичных гуляний там. Посмотреть, как собранная из березовых веток и сена 22-метровая конструкция горит, можно здесь.

«Черную гору» придумал Константин Фоминов, а собрала архитектор Екатерина Полякова. «Наконец из сопла извергся огонь, побежал по сенным склонам, подобно потокам лавы. Начало было положено. Вскоре вся гора была объята пламенем, отражающимся в талой воде и глазах зрителей», — рассказывается на сайте, как это было».

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© Катерина Зотова/«ВКонтакте»
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© Вероника Сергеева/«ВКонтакте»
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© Вероника Сергеева/«ВКонтакте»
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© Алиса Нежинская/«ВКонтакте»
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© Лина Тен/«ВКонтакте»

В прошлом году сожгли арт-объект «Четвертая стена» студии «NOYD — Короткий метр». В одной из стен оставили капсулу с анонимными посланиями от зрителей — каждый из них написал, что мешает ему двигаться вперед.

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