В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли объект «Четвертая стена»

Она добавила: «Кроме того, в одну из стен мы „зашили“ капсулу с анонимными посланиями от зрителей — каждый из них написал, что мешает ему двигаться вперед. Надеемся, что все зрители смогли увидеть просвет и избавиться от преград, что им мешали».