В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли объект «Четвертая стена»

В парке Никола-Ленивец в Калужской области сожгли арт-объект «Четвертая стена» студии «NOYD короткийметр» — это традиционная часть масленичных гуляний на территории парка. О сюжете рассказывает ТАСС.
«Мы впервые использовали конструкцию с секретом — круглой „заплаткой“ в двух из четырех стен, и секрет этот раскрылся только в момент горения», — заявила директор Никола-Ленивца Юлия Бычкова.
Она добавила: «Кроме того, в одну из стен мы „зашили“ капсулу с анонимными посланиями от зрителей — каждый из них написал, что мешает ему двигаться вперед. Надеемся, что все зрители смогли увидеть просвет и избавиться от преград, что им мешали».
Имеет ли что‑то общее этот замысел с театральной концепцией «четвертой стены» авторства Дени Дидро, не сообщается.
В 2020 году «Афиша Daily» рассказывала о 8 арт-объектах, которые сожгли на Масленицу в Никола-Ленивце. Первой пала «Медиабашня», готовился к сожжению «Большой мост». В 2021-м жгли уже «Замок корона-людоеда» — вот как это было.