На Камчатке рысь пришла погреться на солнце и заглянула в гости к инспектору

На Камчатке инспектор Кроноцкого заповедника заснял пришедшую к его домику рысь. Видео опубликовали представители заповедника.
Лесная кошка пришла в гости к госинспектору Максиму Скутину на кордон «Семячик». Гостья спокойно устроилась на подоконнике снаружи строения, грелась на солнце и с большим интересом наблюдала за происходящим в доме.
«Посмотрите, кто к нам пришел, какие гости. Совсем не боишься, красавица», — удивляется инспектор за кадром.
Руководство резервата напомнило про случай годичной давности, когда на то же место вышла целая семья рысей и надеется, что подобные мирные встречи диких животных и людей станут доброй традицией.
Другая забавная встреча с рысью случилась в Приморье в начале этого года. Там пес загнал лесного зверя на столб электропередач.
Владельцы пса Шатуна увидели, что во время прогулки питомец погнался за кем‑то по снежной дороге. Подойдя ближе, они увидели на опоре линии электропередач дальневосточную рысь.
Заметив лесного гостя, местные жители забрали собаку и дали рыси слезть на землю.