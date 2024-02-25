На Камчатке рысь пришла погреться на солнце и заглянула в гости к инспектору

На Камчатке инспектор Кроноцкого заповедника заснял пришедшую к его домику рысь. Видео опубликовали представители заповедника.

Лесная кошка пришла в гости к госинспектору Максиму Скутину на кордон «Семячик». Гостья спокойно устроилась на подоконнике снаружи строения, грелась на солнце и с большим интересом наблюдала за происходящим в доме.

«Посмотрите, кто к нам пришел, какие гости. Совсем не боишься, красавица», — удивляется инспектор за кадром.

Руководство резервата напомнило про случай годичной давности, когда на то же место вышла целая семья рысей и надеется, что подобные мирные встречи диких животных и людей станут доброй традицией.