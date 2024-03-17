В Мексике освободили россиянку, похищенную картелем

В Мексике полиция освободила похищенную картелем российскую туристку Марию Ригович. Об этом ее муж сообщил «Газете.ru»
Бандиты похитили девушку в городе Рейноса 14 марта, говорится в тексте письма, отправленном мужем в российское консульство в Мексике. Поздним вечером он получил от туристки сообщение с местоположением, она утверждала, что за ней гонится машина людей из картеля. Затем она попросила его прислать 1500 и 900 долларов, а потом рассказала, что похитители не могут снять деньги с ее карты и «продержат ее еще три дня».
По информации Shot, Ригович уехала в путешествие по Латинской Америке три недели назад и нашла себе попутчиков через сервис каучсерфинга.
17 марта муж заявил, что Марию отправили в миграционную службу. «Я не знаю, как конкретно ее освободили. Знаю, что полиция за ней приехала. Мне сообщила та семья, которая с ней была. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое‑то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут ее в миграционную службу», — сказал Алексей.
В разговоре с журналистами он пояснил, что в Мексику девушка поехала волонтерить в церкви и помогать мигрантам. Известно, что 27 февраля она выходила к посольству на пикет в поддержку Седы Сулеймановой, увезенной силовиками в Чечню.
В то же время в Грузии заявили о похищении наркокартелем 30 граждан страны. Бандиты требуют за них выкуп в размере 90 тыс. долларов.