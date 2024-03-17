В Мексике освободили россиянку, похищенную картелем

17 марта муж заявил, что Марию отправили в миграционную службу. «Я не знаю, как конкретно ее освободили. Знаю, что полиция за ней приехала. Мне сообщила та семья, которая с ней была. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое‑то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут ее в миграционную службу», — сказал Алексей.