Прокуратура начала проверку по делу Седы Сулеймановой из Чечни, которую похитили родственники

Прокуратура объявила о начале проверки по делу Седы Сулеймановой, рассказали правозащитники из кризисной группы СК SOS. Сбежавшую в Петербург 26-летнюю чеченку ранее похитили родные с помощью полицейских.
2 ноября прокуроры пригласили партнера Сулеймановой Станислава Кудрявцева на опрос, он дал подробные объяснения и предоставил сотрудникам всю необходимую информацию для проведения проверки, отмечают правозащитники в сообщении.
Разговаривая с журналистами издания «Бумага», мужчина подтвердил, что передал в ведомство все документы. Он не исключает, что Седа может быть уже убита и в таком случае надеется привлечь родственников к уголовной ответственности.
Изначально Кудрявцев обращался в аппарат Уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой, его заявление было передано в Генпрокуратуру и позже попало в петербургское ведомство.
На похищение Сулеймановой правозащитники обратили внимание в августе 2023 года. В квартиру к ней и Кудрявцеву пришли четыре сотрудника полиции, двое из них были из Чечни и в штатском. Они забрали пару в отдел, где рассказали, что Седу подозревают в краже украшений у ее родных на 150 тыс. рублей.
При этом девушка не была в розыске и не признавала вину, а полиция не дала ей увидеться с адвокатами. С тех пор она не выходила на связь. Похищение под видом сфабрикованного уголовного дела является распространенной практикой, с помощью которой в Чечню насильно возвращают сбежавших, подчеркивают правозащитники.
Сулейманова обращалась к правозащитникам еще в октябре 2022 года, так как боялась «убийства чести». В феврале 2023 ее уже пытались увезти в Чечню ее братья, тогда ей удалось сбежать.
Правозащитники обратились к читателям и попросили их отправить в прокуратуру требования проверить действия полицейских. На их призыв откликнулись более 900 человек, многие из них получили уведомление, что заявление передано в прокуратуру Чечни. Ведомство республики, как и петербургское, должно ответить заявителям в течение 30 дней.