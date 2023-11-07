Прокуратура начала проверку по делу Седы Сулеймановой из Чечни, которую похитили родственники

На похищение Сулеймановой правозащитники обратили внимание в августе 2023 года. В квартиру к ней и Кудрявцеву пришли четыре сотрудника полиции, двое из них были из Чечни и в штатском. Они забрали пару в отдел, где рассказали, что Седу подозревают в краже украшений у ее родных на 150 тыс. рублей.