«Доступная процедура для любого иностранного агента»: Соболев об исключении из списка иноагентов

По его словам, в феврале он подал документы на исключение из реестра и прошел плановую проверку, в рамках которой отчитался об отсутствии западного финансирования. Эта процедура стала «прецедентом, своеобразным нововведением, проверки ранее не проводились», отметил Соболев.