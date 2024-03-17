«Доступная процедура для любого иностранного агента»: Соболев об исключении из списка иноагентов

Министерство юстиции исключило Николая Соболева из списка иностранных агентов по результатам проверки и отчета об отсутствии западного финансирования. Об этом блогер рассказал в беседе с Forbes.
По его словам, в феврале он подал документы на исключение из реестра и прошел плановую проверку, в рамках которой отчитался об отсутствии западного финансирования. Эта процедура стала «прецедентом, своеобразным нововведением, проверки ранее не проводились», отметил Соболев.
«Это доступная процедура для любого иностранного агента. Конечно, контент также проверяется. Проверили. Исключили», — рассказал он.
Выход из списка иноагентов Соболев сравнил с чудом. В начале марта он планировал прекратить выпускать видео из‑за закона о запрете рекламы у иноагентов. Этот закон «сильно ударил по кошельку», но теперь рекламодатели начали возвращаться, говорит блогер.
Включение Соболева в список Минюст объяснял тем, что он получал деньги от Yoola Labs, израильской компании-партнера YouTube, «высказывался против граждан» России и «военной спецоперации», «выступал в поддержку недружественной страны — Украины», а также «распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».
«Государству важно отделять блогеров, лидеров мнений, получивших монетизацию от YouTube (это являлось формальной причиной занесения меня в список иноагентов, напоминаю) от реальных иноагентов, которым плевать на страну и на людей», — уверен Соболев.