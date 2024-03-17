Ведущий психолог уволилась из Instagram* из‑за попустительства в отношении вредоносного контента

В разговоре с изданием психолог заявила, что Meta создает ошибочное представление о себе: «На первый взгляд кажется, что их это волнует, у них есть экспертные группы и так далее, но за кулисами есть другая повестка, которая является для них более приоритетной». Рубек пригласили в экспертную группу в конце 2020 года после критики Meta. После пары лет игнорирования ее предложений ей показалось, что сотрудничество с ней компании нужно было только для галочки.