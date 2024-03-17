Ведущий психолог уволилась из Instagram* из‑за попустительства в отношении вредоносного контента

Ведущий психолог Meta** по вопросам предотвращения самоубийств и вредоносного контента Лотте Рубек уволилась. Она рассказала Observer, что компания «закрывает глаза» на вредный контент в инстаграме*, постоянно игнорирует советы экспертов и ставит прибыль выше жизней.
Рубек входит в глобальную экспертную группу Meta. Женщина негодует от неспособности соцсетей удалять изображения членовредительства, которые подталкивают уязвимых молодых женщин и девушек к дальнейшему причинению вреда себе и способствуют росту числа самоубийств. По ее мнению, вместо заботы о благополучии и безопасности своих пользователей компания с помощью вредоносного контента приковывает жертв к экранам.
«Я больше не могу быть частью экспертной группы Meta, поскольку больше не верю, что наш голос оказывает реальное положительное влияние на безопасность детей и молодых людей на ваших платформах», — заявила Рубек.
В разговоре с изданием психолог заявила, что Meta создает ошибочное представление о себе: «На первый взгляд кажется, что их это волнует, у них есть экспертные группы и так далее, но за кулисами есть другая повестка, которая является для них более приоритетной». Рубек пригласили в экспертную группу в конце 2020 года после критики Meta. После пары лет игнорирования ее предложений ей показалось, что сотрудничество с ней компании нужно было только для галочки.
В январе Конгресс США допросил руководителей Meta, X, TikTok, Snap и Discord по поводу предполагаемого вреда, нанесенного молодым пользователям их платформ. Тогда Марк Цукерберг обратился к родителям жертв и извинился.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
** Компания Meta признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.