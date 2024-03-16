WSJ: власти Китая сообщили владельцам TikTok, что блокировка соцсети в США предпочтительнее продажи

Приобрести TikTok за 100 млрд долларов и более может инвестиционная компания Liberty Strategic Capital экс-главы Минфина США Стивена Мнучина. Американские власти считают, что приложение под китайской компанией, которым пользуются около 170 млн американцев, представляет угрозы нацбезопасности из‑за сбора данных о пользователях. В случае продажи они обещают не передавать Пекину сведения даже в случае требования.