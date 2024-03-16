WSJ: власти Китая сообщили владельцам TikTok, что блокировка соцсети в США предпочтительнее продажи

Сегодня в 16:50
Фото: Claudio Schwarz

Власти КНР довели до руководства китайской компании ByteDance мысль, что продажа ее соцсети TikTok американским инвесторам недопустима, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В таком случае сервис коротких видео могут заблокировать в США.

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий продажу TikTok американскому покупателю в течение полугода, а в противном случае — блокировку соцсети в стране. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обещал подписать документ, если его одобрит сенат.

Ранее Министерство торговли Китая потребовало от США «перестать необоснованно давить» на TikTok, а также заявило о необходимости «строго соблюдать китайские законы и правила». ByteDance расценила заявление китайского ведомства как попытку воспротивиться продаже, заявили собеседники WSJ.

Приобрести TikTok за 100 млрд долларов и более может инвестиционная компания Liberty Strategic Capital экс-главы Минфина США Стивена Мнучина. Американские власти считают, что приложение под китайской компанией, которым пользуются около 170 млн американцев, представляет угрозы нацбезопасности из‑за сбора данных о пользователях. В случае продажи они обещают не передавать Пекину сведения даже в случае требования.

Ранее в ByteDance заявляли, что 60% акций компании принадлежат международным инвесторам, а трое из пяти членов совета директоров имеют американское гражданство. На строительство дата-центра в США, которым управляла бы компания Oracle, было потрачено более миллиарда долларов. Прошлогодняя выручка TikTok в США составила около 20 млрд.

Подробности по теме
Самый популярный в тиктоке конгрессмен США оказался в опале юзеров из‑за поддержки запрета сервиса
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+