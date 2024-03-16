WSJ: власти Китая сообщили владельцам TikTok, что блокировка соцсети в США предпочтительнее продажи

Власти КНР довели до руководства китайской компании ByteDance мысль, что продажа ее соцсети TikTok американским инвесторам недопустима, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В таком случае сервис коротких видео могут заблокировать в США.
Палата представителей конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий продажу TikTok американскому покупателю в течение полугода, а в противном случае — блокировку соцсети в стране. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обещал подписать документ, если его одобрит сенат.
Ранее Министерство торговли Китая потребовало от США «перестать необоснованно давить» на TikTok, а также заявило о необходимости «строго соблюдать китайские законы и правила». ByteDance расценила заявление китайского ведомства как попытку воспротивиться продаже, заявили собеседники WSJ.
Приобрести TikTok за 100 млрд долларов и более может инвестиционная компания Liberty Strategic Capital экс-главы Минфина США Стивена Мнучина. Американские власти считают, что приложение под китайской компанией, которым пользуются около 170 млн американцев, представляет угрозы нацбезопасности из‑за сбора данных о пользователях. В случае продажи они обещают не передавать Пекину сведения даже в случае требования.
Ранее в ByteDance заявляли, что 60% акций компании принадлежат международным инвесторам, а трое из пяти членов совета директоров имеют американское гражданство. На строительство дата-центра в США, которым управляла бы компания Oracle, было потрачено более миллиарда долларов. Прошлогодняя выручка TikTok в США составила около 20 млрд.