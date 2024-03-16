Самый популярный в тиктоке конгрессмен США оказался в опале юзеров из‑за поддержки запрета сервиса

Член палаты представителей США Джефф Джексон был любимым конгрессменом тиктокеров, но теперь его считают лицемером из‑за поддержки запрета сервиса в стране. За одну ночь количество подписчиков конгрессмена уменьшилось на 100 тыс. при 2,5 млн.
Тиктокеры призывали Джексона выступить против законопроекта, но их ждало разочарование. В ответ конгрессмен заявил, что не верит в запрет тиктока и считает наиболее вероятным продажу сервиса за миллиарды долларов и продолжение работы. Его позиция, подчеркнул он, не направлена против самого приложения, его беспокоит предполагаемое влияние китайских властей на алгоритмы и американскую политику.
«Я знаю, что многие из вас [тиктокеров] видели, как некоторые члены конгресса совершенно не имеют представление о приложении, потому что они не пользуются тиктоком, и им все равно. Но я пользуюсь им и думаю, что мы сможем решить эту проблему и продолжить путь», — отметил Джексон.
Однако пояснение Джексона не остановило волну негодования. Под его роликами полно эмодзи помидора (🍅).
Джексон набрал популярность в тиктоке благодаря видео с пояснениями ко всему, что связано с политикой. Конгрессмен рассказывал о тонкостях законодательного процесса, а в интервью хвалил соцсеть за прозрачность. Когда Белый дом запретил федеральным служащим и конгрессменам, в частности, пользоваться приложением на своих служебных телефонах, он установил приложение на отдельное личное устройство.
В апреле прошлого года Джексон говорил, что проголосует за закон о запрете TikTok «в крайнем случае» и предпочел бы продажу приложения, чтобы он и его подписчики смогли пользоваться дальше.