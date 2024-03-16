Самый популярный в тиктоке конгрессмен США оказался в опале юзеров из‑за поддержки запрета сервиса

«Я знаю, что многие из вас [тиктокеров] видели, как некоторые члены конгресса совершенно не имеют представление о приложении, потому что они не пользуются тиктоком, и им все равно. Но я пользуюсь им и думаю, что мы сможем решить эту проблему и продолжить путь», — отметил Джексон.