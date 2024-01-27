В Уфе пять голодных кошек зажгли плиту и устроили пожар в квартире

Спасатели пришли к выводу, что огонь зажег кто‑то из пяти питомцев. Вероятно, в поисках корма они залезли на плиту и случайно включили, а когда она нагрелась, убежали как можно дальше. Фотографии «поджигателей» ведомство также опубликовало.