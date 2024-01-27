В Уфе пять голодных кошек зажгли плиту и устроили пожар в квартире

Максим Саблин
Сегодня в 17:30
Фото: МЧС Башкортостана

Пять кошек устроили пожар в квартире в Уфе, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Пожарных вызвали жильцы одной из городских многоэтажек и пожаловались на сильный запах гари в подъезде. Квартиру, из которой шел дым, никто не открыл, поэтому спасателям пришлось взломать дверь.

Зайдя внутрь, они обнаружили горящую на индукционной плите сковороду с едой, хозяев дома не оказалось. В доме пожарным удалось найти пять кошек, забившихся в другой комнате.

Спасатели пришли к выводу, что огонь зажег кто‑то из пяти питомцев. Вероятно, в поисках корма они залезли на плиту и случайно включили, а когда она нагрелась, убежали как можно дальше. Фотографии «поджигателей» ведомство также опубликовало.

Менее удачная история приключилась в Улан-Удэ. Там при пожаре в частном доме погибли 21 кошка и 30 собак. Пенсионеры устроили приют для животных на своем участке и держали около сотни питомцев.

В местном благотворительном фонде считают случившееся поджогом. По их словам, некоторые местные жители уже угрожали хозяевам участка из‑за собачьего лая.

В прошлые выходные крупный пожар в приюте для животных произошел на Сахалине. Там от огня удалось сберечь 304 собаки и 55 кошек. Однако одна кошка все-таки погибла.

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