В Уфе пять голодных кошек зажгли плиту и устроили пожар в квартире

Пожарных вызвали жильцы одной из городских многоэтажек и пожаловались на сильный запах гари в подъезде. Квартиру, из которой шел дым, никто не открыл, поэтому спасателям пришлось взломать дверь.
Зайдя внутрь, они обнаружили горящую на индукционной плите сковороду с едой, хозяев дома не оказалось. В доме пожарным удалось найти пять кошек, забившихся в другой комнате.
Спасатели пришли к выводу, что огонь зажег кто‑то из пяти питомцев. Вероятно, в поисках корма они залезли на плиту и случайно включили, а когда она нагрелась, убежали как можно дальше. Фотографии «поджигателей» ведомство также опубликовало.
Менее удачная история приключилась в Улан-Удэ. Там при пожаре в частном доме погибли 21 кошка и 30 собак. Пенсионеры устроили приют для животных на своем участке и держали около сотни питомцев.
В местном благотворительном фонде считают случившееся поджогом. По их словам, некоторые местные жители уже угрожали хозяевам участка из‑за собачьего лая.
В прошлые выходные крупный пожар в приюте для животных произошел на Сахалине. Там от огня удалось сберечь 304 собаки и 55 кошек. Однако одна кошка все-таки погибла.